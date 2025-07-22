Felakete sebep oluyordu! Zirai alanı yakan şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Temmuz 2025 16:31 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 16:47 - Güncelleme:

Aydın’ın Nazilli ilçesinde makilik ve zirai alanda çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Beğerli Mahallesi’nde makilik ve zirai alanda yangın çıkmıştı. Yangın sonrası bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının ardından jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda motosiklet ile bölgede bulunan şüpheli bir şahıs durduruldu. İlgili Haber Efeler'de tehlike büyüyor! Alevler büyümeye başladı 4 köy boşaltıldı, çok sayıda araç yandı! İşte Sakarya ve Bilecik'teki yangında son durum Sakarya-Bilecik-Eskişehir ve Antalya orman yangınlarında son durum CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.K. isimli şahsın yanında yangın çıkarmaya yarayan malzemeler ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.K. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ali Tüfekçi