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Felakete sebep oluyordu! Zirai alanı yakan şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Felakete sebep oluyordu! Zirai alanı yakan şüpheli yakalandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde makilik ve zirai alanda çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Beğerli Mahallesi’nde makilik ve zirai alanda yangın çıkmıştı.

Yangın sonrası bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Felakete sebep oluyordu! Zirai alanı yakan şüpheli yakalandı - 1. Resim

Yangının ardından jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda motosiklet ile bölgede bulunan şüpheli bir şahıs durduruldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.K. isimli şahsın yanında yangın çıkarmaya yarayan malzemeler ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Y.K. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Felakete sebep oluyordu! Zirai alanı yakan şüpheli yakalandı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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