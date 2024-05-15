'Fenomen öğretmenlere' ceza yağacak! 5 yıl sicile işleyecek

Haftaya Meclis'e gelecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer alan disiplin hükümleri, velilerden izinsiz öğrencisini sosyal medyada paylaşan 'fenomen öğretmenlere' cezayı içeriyor. Eğer taslak kabul edilir ve kanun yürürlüğe girerse bu öğretmenlere kınama cezası verilecek. Ceza, 5 yıl da sicillerinde kalacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanununun haftaya TBMM'ye geleceğini açıkladı.

Öğretmenlere şiddete karşı yaptırım ve cezaların ağırlaştırıldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağında öğretmenlere yönelik disiplin hükümleri de yer alıyor.

FENOMEN ÖĞRETMENLERE CEZA YOLDA

Öğrencilerle birlikte video çekip paylaşan fenomen öğretmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye genelindeki birçok okulda görev yapan bazı öğretmenler, sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için öğrencilerinin ders sırasındaki görüntülerini çekip yayınlıyor. Ancak çoğu öğretmen, bu görüntüleri yayınlamadan önce öğrencinin ailesinden izin almıyor.

Taslakta yüz binlerce takipçiye ulaşan bu öğretmenlere yönelik hükümler de var. Sosyal medyada fenomen olmak için öğrencilerin görüntülerini çeken öğretmenlere ceza verilecek.

5 YIL SİCİLDE KALACAK

Sabah gazetesinin haberine göre ÖMK'daki ilgili madde şöyle:

"Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşma fiilinde kınama cezası uygulanacaktır."

Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.

ARGO KONUŞANA DA CEZA

Taslakta öğrencisine kötü örnek olabilecek davranışlarda bulunan öğretmenlere yönelik de disiplin hükümleri yer alıyor. Örneğin, öğrencisinin yanında argo konuşan öğretmenlere aylıktan kesme cezası uygulanabilecek.

Kanun taslağına göre aylıktan kesme cezası şu hâllerde verilebilecek: