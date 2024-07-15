FETÖ’nün mali yapılanmasına kıskaç, MASAK enselerinde

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY’nin finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında, 2023 yılı sonuna kadar 471 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı/bilgi talebi yapıldı.

35 sağlık kurum ve kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı.

Devralındığındaki toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira seviyesinde olan 784 şirket, TMSF’nin yönetimine geçti.

Bugüne kadar alınan 3 adet mal varlığı dondurma kararında FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında toplam 655 kişinin yurt içindeki mal varlığı donduruldu.

Öte yandan toplam 203 kişi hakkında yabancı ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulması talebi ilgili ülkelere iletildi.

FETÖ/ PDY kapsamında dondurulan mal varlığı değerleri 3 milyar 505 milyon 877 bin 288 lira, 2 milyon 93 bin 636 dolar, 263 bin 487 avro, 106,77 gram altın oldu. Bu kapsamda, 739 gayrimenkul, 66 araç ile 1 yat ve 125 ticari sicil kaydı da yer aldı. MASAK, 2023 sonuna kadar FETÖ/PDY kapsamında 80 bin 51 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında toplam 318 bin 99 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu.