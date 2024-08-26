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FETÖ’ye önemli darbe! Adil Öksüz’ü kaçıran kripto yakalandı

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FETÖ’ye önemli darbe! Adil Öksüz’ü kaçıran kripto yakalandı

Gündem Haberleri

İstanbul'da yapılan operasyonda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini koordine eden firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden şüpheli yakalandı. FETÖ'nün sözde Amasya İl İmamı olduğu öğrenilen Cihat Y. 8 yıldır firariydi.

İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde uygulama noktasında durdurulmak istenen araç kaçmaya başlayınca polis peşine düştü. Polisin yakaladığı araçtaki 2 kişi indirilirken şoför, ters istikamete dönerek kaçtı. Yakayı ele veren şüpheliler Cihat Y. ve Ahmet H'nin FETÖ firarisi olduğu tespit edildi.

FETÖ’ye önemli darbe! Adil Öksüz’ü kaçıran kripto yakalandı - 1. Resim

YURT DIŞINA FİRARLARI ORGANİZE EDİYORLARDI

100'e yakın kamera görüntüsünü inceleyen polis, aracı kullanan Adem B'yi de bulup gözaltına aldı. Adem B'nin de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda "binbaşı" rütbesiyle FETÖ iltisağı nedeniyle ihraç edildiği saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 FETÖ firarisi de tutuklandı. Şüphelilerin FETÖ'nün güncel yapılanmasında örgüt üyelerini Gaybubet evlerine yerleştirdikleri ve yurt dışına firarlarına yardım ettikleri belirlendi.

FETÖ’ye önemli darbe! Adil Öksüz’ü kaçıran kripto yakalandı - 2. Resim

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KAÇIŞINA YARDIM ETTİ

FETÖ'nün sözde Amasya İl İmamı olduğu öğrenilen Cihat Y'nin, FETÖ'nün TSK sözde Türkiye İmamı "Namık" kod adlı firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmadan önce Üsküdar'da bir hafta kadar saklandığı evde birlikte kaldığı öğrenildi. Zanlının "Rüştü" kod adlı bir başka FETÖ üyesi ile Öksüz'ü buradan araçla alarak kaçmasına yardım ettiği ortaya çıktı.

FETÖ’ye önemli darbe! Adil Öksüz’ü kaçıran kripto yakalandı - 3. Resim

8 YILDIR ARANIYORDU

Sabah gazetesinin haberine göre; Cihat Y. FETÖ'nün Hava Harp Okulu Yapılanması'nda Genel Müdür konumunda görev yapıyordu.

8 yıldır firarı olan Cihat Y, aynı zamanda FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması Bylock kullanıcısıydı. Örgüt içinde "Bahadır-Oğuz-Cahit" kod isimlerini tercih ediyordu. Firarda olduğu süre zarfında FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev aldı.

AYNI ZAMANDA ÖĞRETMENDİ

Kapatılan Bank Asya'da da hesabı bulunan Cihat Y'nin geçmişte FETÖ ile iltisaklı kurumlarda "Öğretmen" olarak çalıştığı belirlendi.

Cihat Y. FETÖ'ye bağlılıklarını devam ettiren kişilerin Türkiye'de saklanmaları için Gaybubet Evi temin etme, FETÖ firarilerinin yurt dışına kaçma faaliyetlerini takip ve organize etme görevlerini yürütüyordu.

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