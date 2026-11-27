Girne açıklarında 27 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasına ilişkin soruşturmada şirket yöneticisi, kaptanlar ve mürettebatın da aralarında bulunduğu 9 zanlı, üç ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi. Mahkeme, kazaya ilişkin ihmallere ve kaçma ihtimaline dikkat çekti.

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Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen ve 27 kişinin ölümüyle sonuçlanan Filo Jet faciasına ilişkin Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen teminat duruşması sonuçlandı.

İddia makamı zanlıların yargılanıncaya kadar tutuklu kalmasını talep ederken, savunma tarafı "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanan sanıkların teminatla serbest bırakılmasını istedi. Dosyadaki bilirkişi raporlarını, emareleri ve ifadeleri mercek altına alan mahkeme, 9 zanlının tamamının 3 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine hükmetti.

MAHKEMEDE İHMALLER SIRALANDI

Mahkeme, geminin 2,87 deniz mili açıldıktan sonra sola yatarak alabora olduğunu belirtti. Bilirkişiler tarafından incelenen 29 ve 30 numaralı emareler doğrultusunda geminin aldığı darbeler sonucunda battığına ilişkin tespitler aktarıldı.

Mahkeme, 7 numaralı emare ile 3’üncü, 6’ncı ve 7’nci zanlıların gönüllü ifadeleri değerlendirildiğinde, gemideki hasarın ve yapılan tamiratın bilindiğinin tespit edildiğini belirtti. Birinci kaptan Mustafa Öz’ün dikkat ve özen yükümlülüğünün bulunduğu, gemideki hasara ilişkin gerekli tedbirlerin alınmadığı kaydedildi.

KAPTAN GÖREV YERİNİ TERK ETTİ, TAHLİYE AKSADI

Şirket direktörü Özdülger’in ise tamiratta kullanılan malzemelerden haberdar olduğu, 1974 tarihli Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS) hükümleri uyarınca gemideki hasarı bağlı bulunduğu klas kuruluşuna bildirmesi gerektiği ancak bu yükümlülüğü yerine getirmediği belirtildi.

Filo jet faciasında ihmaller tek tek sıralandı: 9 zanlı yargılanana kadar cezaevinde kalacak

Mahkeme, SOLAS hükümleri kapsamında gemi sahiplerinin hem mürettebat hem de geminin teknik durumu hakkında bilgi sahibi olmakla ve yolcuların güvenliğini sağlamakla yükümlü olduklarını vurguladı.

Mahkeme, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan’ın SOLAS hükümleri uyarınca yolcuların can yeleklerini doğru şekilde giyip giymediklerini kontrol etmekle yükümlü olduğunu ancak tahliye sürecinde bu görevini yerine getirmediğini belirtti.

Seraslan’ın gönüllü ifadesinde, gemide bir uğultu duyduğunu, sesin geldiği bölgeye yöneldiğinde geminin su almaya başladığını fark ettiğini ve durumu birinci kaptana bildirmek üzere gittiğini söylediği aktarıldı.

Seraslan’ın, birinci kaptanın görev yerinden ayrılması üzerine onun sorumluluklarını da üstlendiğini, bu nedenle yolcuların can yeleklerine ilişkin görevini yerine getiremediğini ifade ettiği kaydedildi.

Mahkeme, ikinci kaptanın tahliye sürecinde ağır ihmalinin bulunduğuna ilişkin emareleri değerlendirdi.

SU GEÇİRMEZ KAPILAR AÇIK BIRAKILMIŞ

Mahkeme, geminin su geçirmez kapılarının açık olması nedeniyle su aldığını, 29 ve 13 numaralı emareler birlikte değerlendirildiğinde söz konusu kapılara ilişkin sorumluluğun başmakinist Zeki Öz ile ikinci makinist Metin Gül’e ait olduğunu belirtti.

Filo jet faciasında ihmaller tek tek sıralandı: 9 zanlı yargılanana kadar cezaevinde kalacak

Gemide görev yapan 6’ncı, 7’nci, 8’inci ve 9’uncu zanlıların ise yolcuların tahliyesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri ifade edildi. Gemi sahibi ve mürettebatın yolculara karşı dikkat ve özen yükümlülüklerinin bulunduğunu vurgulayan mahkeme, SOLAS hükümleri ve ilgili emniyet yönetimi kurallarına aykırı davranıldığına ilişkin tespitleri aktardı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Mahkeme, Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 205’inci maddesi kapsamında zanlılara isnat edilen "kasten adam öldürme" suçunun ömür boyu hapis cezası öngördüğünü belirtti. Zanlıların ağır ihmallerine ilişkin emareleri değerlendiren mahkeme, söz konusu eylemlerin 205’inci madde kapsamında suç teşkil edip etmediğine ilişkin nihai kararın yargılamayı gerçekleştirecek mahkemenin yetkisinde olduğunu kaydetti.

ŞİRKET DİREKTÖRÜNÜN 7, İKİNCİ KAPTANIN 3 KEFİLİ DEĞERLENDİRİLDİ

Mahkeme, şirket direktörü Özdülger’in sunduğu 7 kefil ile ikinci kaptan Merve Nur Seraslan’ın sunduğu 3 kefile ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Kefillerin bağımsızlığı, zanlılarla olan ilişkileri ve mal varlıklarını ispat edebilmelerinin önem taşıdığı belirtildi.

Özdülger’in kefilleri arasında bulunan eşinin tüm duruşmaları takip etmesi ve zanlıyla olan yakın ilişkisi nedeniyle objektif bir kefillik sağlayamayacağı ifade edildi. İkinci kaptan Seraslan’ın mahkemeye sunduğu kefillikler de yeterli bulunmadı.

GÜNEY KIBRIS'A KAÇMA ŞÜPHESİ

Mahkeme, şirket direktörü Özdülger’in aile bağlarının KKTC’de bulunmasına rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşlığına sahip olması nedeniyle GKRY’ye kaçma ihtimalini de değerlendirdi. Özdülger’in şirket direktörü olması nedeniyle serbest bırakılması halinde delillere ve tanıklara müdahale edebileceği belirtilirken, tutuklanmasının ardından şirkete ait elektronik posta adreslerini kapattığı da mahkemenin değerlendirmeleri arasında yer aldı.

Filo jet faciasında ihmaller tek tek sıralandı: 9 zanlı yargılanana kadar cezaevinde kalacak

İkinci kaptan Merve Nur Seraslan’ın ise KKTC’de daimi ikametinin ve güçlü aile bağlarının bulunmadığı, ailesinin Türkiye’de yaşadığı gerekçesiyle yargılanmaktan kaçma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Mahkeme, 27 kişinin hayatını kaybettiği ve bir çocuğun hala arandığı gemi faciasının toplumda büyük infiale neden olduğunu ve derin yaralar bıraktığını vurguladı.

Teminat şartları değerlendirilirken suçun ağırlığı, zanlıların yargılanmaktan kaçma, delillere ve tanıklara müdahale etme ihtimallerinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yargılamanın seyrini etkileyebilecek risklerin bulunması halinde kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanmasına ilişkin içtihatlarına da değindi.

MAHKEME ÖNÜNDE "KATİLLER HAPSE" SLOGANLARI

Mahkeme, tüm emareleri ve tarafların taleplerini değerlendirmesinin ardından birinci zanlı şirket direktörü Özdülger’in delillere ve tanıklara müdahale etme, diğer 8 zanlının ise yargılanmaktan kaçma ihtimalinin bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Seraslan, başmakinist Öz, ikinci makinist Gül ile mürettebat Serkan Erol, Quadir Quliyev, Vale Hummadov ve Rashat İbrahimov’un yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve adalet arayışındaki vatandaşlar da mahkeme binası önünde bir araya geldi. Duruşmanın ardından zanlılara tepki gösteren grup, "Katiller hapse" sloganları attı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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