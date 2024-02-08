Son kadın cinayeti haberi Elazığ'dan geldi! Uzman çavuş bir ay önce evlendiği eşini katletti

Kahreden olay Elazığ’da yaşandı. Fizyoterapi teknikeri kadın, hastane arkasında bir ay önce evlendiği uzman çavuş kocası tarafından katledildi. Talihsiz kadının eşiyle geçen ay resmi nikah kıydığı, ağustos ayında ise düğününün olacağı öğrenildi.

Son kadın cinayeti haberi Elazığ'dan geldi. Fizyoterapi teknikeri 32 yaşındaki Burcu Demir, bir ay önce evlendiği eşi tarafından öldürüldü. Kahreden olay Medikal Hospıtal'ın Onkoloji Merkezi girişinde yaşandı.

HASTANEDE KURŞUNA DİZDİ

Hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir, geçen ay resmi nikah ile dünya evine girdiği eşi uzman çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışma şiddetini arttırdı, M.C. yanında getirdiği silah ile Burcu Demir’e peş peşe ateş etti. Zanlı olayın ardından aracına binerek kaçtı.

Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. Sağlıkçılar yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Talihsiz kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ise kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

6 AY SONRA DÜĞÜNLERİ VARDI

Öte yandan Burcu Demir'in geçen ay M.C. ile resmi nikah kıydığı ve ağustos ayında ise düğününün olacağı öğrenildi.

Kadının cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.