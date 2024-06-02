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Fuhuş operasyonunda yakalandılar! 'Dadı' ifadesi şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fuhuş operasyonunda yakalandılar! &#039;Dadı&#039; ifadesi şaşırttı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda tutuklanan 9 kadın, çocuk bakmak için Türkiye'ye geldiklerini ancak Çorlu'ya getirilip fuhşa zorlandıklarını iddia etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir rezidansta yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit eden Tekirdağ Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Savcılık kararıyla harekete geçen polis ekipleri, rezidanstaki 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOCUK BAKMAYA GELMİŞLER

Operasyonda fuhuş yaptıran İ.Ç. ve K.G. gözaltına alınırken, fuhşa zorlandıkları iddia edilen Özbekistan uyruklu 9 kadın kurtarıldı. Kadınlar ifadelerinde, çocuk bakmak için Türkiye'ye geldiklerini, daha sonra Çorlu'ya getirilip fuhşa zorlandıklarını iddia etti.

Kadınlar, ilk işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Şüpheliler İ.Ç. ile K.G. ise işlemleri sonrası 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik-aracılık veya zorlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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