Gaziantep'te bulunan cesetlerin kimliği belli oldu! Katilin son sözleri 'beni son görüşünüz' oldu

Gaziantep'te cinnet getiren Suriyeli bir kişiyi berberde öldürdükten sonra gittiği evde bulunanları kurşuna dizmişti. Zanlı polisten kaçamayacağını anlayınca da intihar etmişti. Öldürülenlerden 4'ünün kimliği belli oldu. Katilin cinayetlerden 5 dakika önce yurt dışına gideceğini söyleyerek, 'Bu beni son görüşünüz olabilir' dediği ortaya çıktı...

Kan donduran cinayetler Şahinbey ilçesine bağlı Üçoklar, Barak ve Vatan mahallelerinde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Mustafa Hıdır isimli Suriye uyruklu şahıs, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi.

5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ KAÇAMAYINCA İNTİHAR ETTİ

Berberde bir kişiyi öldüren Mustafa Hıdır daha sonra gittiği evdekilere kurşun yağdırdı. Burada bulunan 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Katil zanlısı, daha sonra olay yerlerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin peşine düştüğünü fark eden zanlı farklı bir noktada intihar etti.

ÖLDÜRÜLENLERDEN 4'ÜNÜN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından cesetleri adli tıpa yolladı. Hayatını kaybedenlerin de yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Ölenlerin kimlikleri ise şöyle: Yusuf Gadban (36), Muhammed Mustafa (24), Abdullah Mustafa (22), Ahmed Nevver (29). Cenazelerden 2'sinin Suriye'de, 2'sinin ise Kilis'te defnedileceği öğrenildi.

SON SÖZLERİ 'BENİ SON GÖRÜŞÜNÜZ OLDU'

Arkadaşı tarafından kolundan yaralanan Münir Elhusi olay anında yaşananları anlattı, Munir Elhusi, “Arkadaşlarımızı öldüren kişi, akşam vedalaşmak için bizim yanımıza geldi. Yurtdışına gideceğini söyledi. Belki de beni bu son görüşünüz olabilir dedi ve biz de vedalaştık. 5 dakika sonra silahını çıkararak en başta arkadaşımız Ahmed'i vurdu. Ondan sonra Yahya'yı vurdu, sonra benim elime değdi. Aramızda hiçbir sıkıntı yoktu. Çocukluk arkadaşımızdı aynı mahallede kardeş gibi yaşıyorduk” diye konuştu.