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Gaziantep'te zincirleme kaza, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler...

Feci kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı İbrahimli Mahallesi Çevreyolu Yamaçtepe güzergahında yaşandı. İddiaya göre, hafif ticari araç, önünde seyir eden kamyona arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen bir otomobil de onlara çarptı.

Gaziantep'te zincirleme kaza, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ DE YARALANDI

Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen sağlıkçılar kazada yola savrulan yaralılardan Cesur Ekinci (44) ve Mehmet Güler'in (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaziantep'te zincirleme kaza, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ağır yaralanan diğer 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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