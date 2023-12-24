Gazze ve şehitlerimiz için yürüyüş

24 Aralık 2023 15:01 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 17:45

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail ve Kuzey Irak'ta askerlerimizi şehit eden terör örgütü PKK, İstanbul'da ve Ankara'da yapılan yürüyüşlerle lanetlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve İletişim Platformu Derneği'nin aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yürüyüş Fındıklı Tramvay durağında başladı, Eminönü Yeni Camii önünde tamamlandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları alan protestocular, "Kahrolsun İsrail, işbirlikçi PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Yürüyüşe gazeteciler de destek verdi. İsrail'in katlettiği gazetecilerin isimlerinin yer aldığı "Gazze'yi susturamayacaksınız" yazılı pankartı açan göstericiler katilleri lanetledi.

Yürüyüşlere 20 binin üzerinde kişi katıldı.

Ankara’da da Atatürk Kültür Merkezi önünde "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" için bir araya gelen binlerce vatandaş, “Kahrolsun İsrail" ve "Kahrolsun PKK” sloganları atarak Anadolu Meydanı'na yürüdü.