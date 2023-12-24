24 Aralık 2023 03:53 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 04:07

Sınır ötesinden önceki gün gelen bir haber bütün Türkiye’yi derinden yaraladı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli altı kahraman askerimiz hain bir saldırıda şehit düştü. Daha onların acısı tazeyken aynı bölgede altı askerimiz daha şehadet şerbetini içti. Bir Mehmetçik de yaralanırken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hainlere anında karşılık verdi. Yaşanan çatışmada 16 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylelikle iki günde Kuzey Irak’ta toplam 23 PKK’lı öldürüldü.

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Bölgede temas sürüyor. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları icra ediliyor. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz devam edecek. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” denildi. Bu arada, eli kanlı örgüt, Suriye’deki Fırat Kalkanı bölgesine de sızma girişiminde bulundu. Beş terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Öte yandan vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler için sabah namazında bütün camilerde dua edildi.

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KANDİL'DEN TEL RIFAT'A KADAR VURDUK

Kalleş saldırılar sonrası terör örgütüne havadan da harekât düzenlendi. Irak ve Suriye’deki terör noktaları hedef alındı. Jetlerimiz, Kandil’den Tel Rıfat’a kadar bomba yağdırdı. Bölücü terör örgütünün bütün lojistik, haberleşme, enerji, petrol, eğitim üsleri mağara, sığınak, barınak ve depoları imha edildi. İlk belirlemelere göre aralarında üst düzey yöneticilerinin de olduğu onlarca terörist etkisiz hâle getirildi. MSB “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek” şeklinde açıklama yaptı.

Oynat Acı haber Ankara'ya ulaştı! Şehidimizin kimliği belli oldu Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Eril Alperen Emir’in acı haberi Altındağ ilçesindeki ailesine verildi.

BAHÇELİ: BU ŞEREFSİZLERİN KÖKÜ KAZINACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de “CHP olarak, teröre karşı bu vatanı ve bu bayrağı savunmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

HAYALLERİ YARIM KALDI

Hepsinin ayrı bir hayali vardı. Kimisi doğacak çocuğunu bekliyordu, kimisi de görev dönüşü evlenecek, yuvasını kuracaktı. İşte şehitlerimizin yürek burkan hayat hikâyeleri...

> Denizlili Uzman Çavuş Serinkan’ın (32) ağabeyi Hüseyin Serinkan’ın da 2016 yılında Suriye’nin el-Bab bölgesinde yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.

> Evli ve iki çocuk babası Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, geçen sene Pençe-Kilit’te yaralandı, tedavisi biter bitmez tekrar görevine döndü.

> Bingöl’ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın (22) kardeşi de TSK’da görevli... Anne ve babası umrede olan Taşkın’ın bir süre önce sosyal medyada “Şehit olursam bu videoyu da paylaşın” dediği görüntüler ortaya çıktı.

> Ailenin yedi çocuğundan biri olan Tokatlı Sözleşmeli Er Yasin Karaca (23) bekârdı. Şehidin sosyal medya profilinde “Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için” diye yazdığı görüldü.

> Gümüşhaneli Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı’nın 10 kardeşi var, eşi de dört aylık hamile...

> İkinci saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın (25) ateşi Yozgat’ın Sorgun ilçesine düştü. Arslan, bir çocuk babasıydı.

> Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın (22) şehadet haberi Elâzığ’a ulaştı. Baba Mehmet Aslan’ın sosyal medyadan yaptığı “Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana” paylaşımı yürekleri dağladı.

> Altı kardeş olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak (22) iki yıl önce annesi İkram Budak’ı kaybetti. Merhumun Manisa’daki babaevine Türk bayrağı asıldı.

> 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz’ın şehadeti, Çorum’daki ailesine ulaştı. Yılmaz, memleketi Kırıkkale’de defnedilecek.

> Mardinli Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, ardında gözü yaşlı bir eş bıraktı.

> Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem’in Gaziantep’teki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin 8 kardeşten biri ve bekar olduğu öğrenildi.

SİS VE TİPİYİ FIRSAT BİLDİLER

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 ve yine Zap-Metina’da 6 olmak üzere 12 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı alçak saldırıların ayrıntıları netleşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre teröristler görüş mesafesinin bir metrenin altına indiği ağır tipi ve sisli havayı fırsat bilerek Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu’nda harekât icra eden Hakkâri 1. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına bağlı geçici üs bölgelerine sızmaya çalıştı. Uzun namlulu silahlar, el bombaları ve roketatarlarla saldıran hainlere komandolarımız anında karşılık verdi. Birlik, son derece ağır hava şartlarını fırsat bilen teröristlerin saldırısında şehit verdi. Çatışmalar sürerken bölgedeki diğer unsurlar üs bölgesine desteğe gitti. Ablukaya alınan teröristlerden 20’si imha edildi.