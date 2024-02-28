Kumandayla kontrol edilecek, hedefleri tek tek vuracak! Tüm bileşenleri yerli olarak üretildi

Türk savunma sanayisi bünyesine uzaktan kumandalı silah sistemi TRAKON TARGAN'ı katmaya hazırlanıyor. Deniz platformlarını korumak için geliştirilen TRAKON TARGAN'ın fabrika kabulleri tamamlanırken bir sonraki aşamada liman kabul testleriyle performansını sahada ortaya koyacak.

Türk savunma sanayisi yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN'ın geçtiğimiz günlerde gökyüzüyle buluşmasının ardından bu kez denizaltı savunmasına yeni bir silah sistemi eklenmeye hazırlanıyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde deniz platformlarını korumak için geliştirilen deniz tipi uzaktan komutalı silah sistemlerine bir yenisi ekleniyor. CANiK'in de içinde bulunduğu SYS grup şirketlerinden UNIROBOTICS tarafından geliştirilen ve üretilen TRAKON TARGAN Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi (UKSS), Türk Deniz Kuvvetlerinin hizmetine girmeye hazırlanıyor.

YAKIN SAVUNMA GÖREVİ GÖRECEK

Milli deniz tipi UKSS'ninfabrika kabulleri tamamlanırken, TRAKON TARGAN bir sonraki aşamada liman kabul testleriyle performansını sahada ortaya koyacak.

TRAKON TARGAN 12,7x99 milimetre UKSS, Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilen Hisar sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri'nde (ADKG) yakın savunma görevi görecek.

4 SİSTEM TESLİM EDİLECEK

Proje kapsamında, 23 Eylül 2023'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle denize indirilen Açık Deniz Karakol Gemileri TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR'da, UNIROBOTICS üretimi TRAKON TARGAN UKSS yer alacak. UNIROBOTICS, her bir gemi için 2 olmak üzere toplam 4 sistem teslim edecek.

UNIROBOTICS'in deniz tipi UKSS alanındaki ilk çözümü olan TRAKON TARGAN'da, CANiK üretimi, Türkiye'nin muharebede kendini kanıtlamış ve kalifiye edilmiş ilk ve en büyük kalibre ağır makineli tüfeği 12,7x99 milimetre CANiK M2 QCB yer alacak. Şirket, UKSS'nin mekanik ve elektronik bileşenleri ile tüm yazılımlarını yerli olarak tasarladı ve üretti.

Deniz şartlarından kaynaklı korozyona karşı dayanıklı bir mekanik ve elektronik sistem tasarımına sahip TRAKON TARGAN, HAVELSAN tarafından sağlanan ADVENT SYS (Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi) ile tam uyumlu çalışacak.

BÜTÜNLEŞİK SİSTEMLE GELİŞTİRİLDİ

UNIROBOTICS ortağı ve Genel Müdürü Ömür Baç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin yerli ve milli yatırımlarına destek olduklarını söyledi.

Geliştirdikleri sistemleri sektör paydaşlarına da açtıklarını belirten Baç, böylece birlikte kuvvet çarpanı oluşturabilecek bütünleşik sistemler geliştirdiklerini ifade etti.

Entegrasyonlar için gerekli olan elektromekanik, gömülü sistem, yazılım ve mekatronik alanlarındaki kabiliyetlerle savunma sanayisine katkı verdiklerini dile getiren Baç, "Kendi silahını üreten, ürettiği silahı da platformlara en üst düzeyde entegre edebilen ve bunun için gerekli tüm akıllı sistemleri geliştirebilen bir firma olarak ürünlerimizi başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin hizmetine sunduğumuz için de gurur duyuyoruz." dedi.