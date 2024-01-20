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    Gündüz bisikletli gazete dağıtıcısı, akşam mitinge giden belediye başkan adayı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Antalya Serik'in tek bağımsız belediye başkan adayı Osman Bülüç, gündüzleri bisikletle gazete dağıtıcılığı yapıyor. Akşamları ise bisikletiyle mitinge geçerek yerel seçimlere hazırlanıyor. Sıra dışı çalışmalarıyla öne çıkan Bülüç, "Geçen bir konvoy yaptım. O konvoya gelenler oy verse kazanırım" dedi.

    Gündüz bisikletli gazete dağıtıcısı, akşam mitinge giden belediye başkan adayı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya’nın Serik ilçesinde yerel seçim hazırlıkları renkli görüntülere sahne oldu. Serik'in tek bağımsız belediye başkan adayı Osman Bülüç, sıra dışı seçim çalışmalarıyla öne çıkıyor. Gündüzleri gazete dağıtan Bülüç, gittiği her kapıdan oy istiyor, akşam olduğunda ise mitingler düzenliyor.

    Gündüz bisikletli gazete dağıtıcısı, akşam mitinge giden belediye başkan adayı

    Bülüç, düzenlediği konvoylara da yine bisikletiyle gidiyor. Bülüç, sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

    "Serik’te yapılamayanları yapmak için belediye başkanlığına talip oldum" diyen Bülüç, uzun yıllar boyunca mitinglerde bayrak salladığını, çay dağıttığını ve garsonluk yaptığını belirtti.

    Gündüz bisikletli gazete dağıtıcısı, akşam mitinge giden belediye başkan adayı

    'GAZETE VERİP DERTLERİNİ DİNLİYORUM'

    Bülüç, adaylığına ilişkin şöyle konuştu:

    "Serik’te görev yapan başkanlar, ilçeye sahip çıkmıyor, hizmet yapmıyor, sözlerinde durmuyorlar. Onun için aday oldum. Serik’te çok büyük sorunlar var.  Aday olduğumdan itibaren bu zaman kadar konvoylar mitingler yaparak, halkla beraber oluyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi de beni bağrına bastı. Bisikletle gazete dağıtmaktan zevk alıyorum. Amacım bisikletle hem işimi yapmak hem de vatandaşlarımızla kucaklaşmak. Onlara gazetelerimi veriyorum ve dertlerini dinliyorum. Beni de seviyorlar.

    Gündüz bisikletli gazete dağıtıcısı, akşam mitinge giden belediye başkan adayı

    'KONVOYA GELENLER OY VERSE KAZANIRIM'

    Amacım onlarla birlikte Serik’e sahip çıkmak. Halk beni sevdi, kucakladı. Ben de verilen destekle bu yola çıktım. 33 senedir Serik’te geziyorum. Bütün insanlar, özellikle tüm esnaf, beni tanır. İnsanlarla diyaloğum çok. Seçimi sandık ve halk belirler. Benim onlara güvenim sonsuz. Geçen gün büyük bir konvoy yaptım. O konvoya gelen insanlar bana oy verse zaten kazanırım. Allah büyük."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AntalyaYerel Seçim
    Haberler > Gündem > Gündüz bisikletli gazete dağıtıcısı, akşam mitinge giden belediye başkan adayı
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