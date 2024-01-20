Gündüz bisikletli gazete dağıtıcısı, akşam mitinge giden belediye başkan adayı

20 Ocak 2024 11:35 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 12:06

Antalya’nın Serik ilçesinde yerel seçim hazırlıkları renkli görüntülere sahne oldu. Serik'in tek bağımsız belediye başkan adayı Osman Bülüç, sıra dışı seçim çalışmalarıyla öne çıkıyor. Gündüzleri gazete dağıtan Bülüç, gittiği her kapıdan oy istiyor, akşam olduğunda ise mitingler düzenliyor.

Bülüç, düzenlediği konvoylara da yine bisikletiyle gidiyor. Bülüç, sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

"Serik’te yapılamayanları yapmak için belediye başkanlığına talip oldum" diyen Bülüç, uzun yıllar boyunca mitinglerde bayrak salladığını, çay dağıttığını ve garsonluk yaptığını belirtti.

'GAZETE VERİP DERTLERİNİ DİNLİYORUM'

Bülüç, adaylığına ilişkin şöyle konuştu:

"Serik’te görev yapan başkanlar, ilçeye sahip çıkmıyor, hizmet yapmıyor, sözlerinde durmuyorlar. Onun için aday oldum. Serik’te çok büyük sorunlar var. Aday olduğumdan itibaren bu zaman kadar konvoylar mitingler yaparak, halkla beraber oluyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi de beni bağrına bastı. Bisikletle gazete dağıtmaktan zevk alıyorum. Amacım bisikletle hem işimi yapmak hem de vatandaşlarımızla kucaklaşmak. Onlara gazetelerimi veriyorum ve dertlerini dinliyorum. Beni de seviyorlar.

'KONVOYA GELENLER OY VERSE KAZANIRIM'

Amacım onlarla birlikte Serik’e sahip çıkmak. Halk beni sevdi, kucakladı. Ben de verilen destekle bu yola çıktım. 33 senedir Serik’te geziyorum. Bütün insanlar, özellikle tüm esnaf, beni tanır. İnsanlarla diyaloğum çok. Seçimi sandık ve halk belirler. Benim onlara güvenim sonsuz. Geçen gün büyük bir konvoy yaptım. O konvoya gelen insanlar bana oy verse zaten kazanırım. Allah büyük."