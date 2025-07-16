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Hacer Çağla Çetinalp cinayetinde karar belli oldu! 15 yaşındaki kızı öldüren 16 yaşındaki katil hapse girecek

Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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Hacer Çağla Çetinalp cinayetinde karar belli oldu! 15 yaşındaki kızı öldüren 16 yaşındaki katil hapse girecek
Cinayet, Çocuk, Suç, Hapishane, Adalet, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'i öldüren 16 yaşındaki sanık 15 yıl hapse çarptırıldı.

İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık U.E.Y. (16), maktulün ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmayı sivil toplum derneklerinin avukatları da takip etti.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede açıkladığı sanığın en üst sınırdan "acı çektirilerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılması talebini yineledi.

Mahkeme heyeti, sanığın çocuk olması nedeniyle, "acı çektirilerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan indirimsiz 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

HACER ÇAĞLA ÇETİNALP CİNAYETİ

Karabağlar ilçesinde Hasan Mahallesi'nde geçen yıl 15 Haziran'da Hacer Çağla Çetinalp (15), babası İ.U.Ç'nin evinde eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.E.Y. (15) ile tartışmış, U.E.Y. kızı 168 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı.

Hacer Çağla Çetinalp cinayetinde karar belli oldu! 15 yaşındaki kızı öldüren 16 yaşındaki katil - 1. Resim

Polis, şüpheliyi suç aleti bıçakla yakalamış, hayatını kaybeden kız çocuğunun babası da savcının talimatıyla gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba İ.U.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmış, U.E.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık U.E.Y. hakkında "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

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