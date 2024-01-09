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    Hakem Halil Umut Meler davası 28 Şubat'a ertelendi, Faruk Koca iddiaları kabul etmedi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısına ilişkin davada iddiaları kabul etmedi. Dava 28 Şubat'a ertelendi.

    Hakem Halil Umut Meler davası 28 Şubat&#039;a ertelendi, Faruk Koca iddiaları kabul etmedi
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin ile avukatları katıldı.

    Duruşma, kimlik tespit ve iddianamenin özetinin okunmasıyla devam etti. 

    Sanıklar "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçlamalarına ilişkin savunma yapacak.

    Hakem Halil Umut Meler davası 28 Şubat'a ertelendi, Faruk Koca iddiaları kabul etmedi
    28 ŞUBAT'A ERTELENDİ

    Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısına ilişkin davada iddiaları kabul etmedi. Dava 28 Şubat'a ertelendi.

    İDDİANAMEDE NELER YAZIYOR?

    İddianamede, Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

    Şüphelilerden Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

    İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

    Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

    Şüpheliler hakkında ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.

    Halil Umut MelerFaruk KocaDava
    Haberler > Gündem > Hakem Halil Umut Meler davası 28 Şubat'a ertelendi, Faruk Koca iddiaları kabul etmedi
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