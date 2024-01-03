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    'Hanginize sıkayım?' diyerek 17 yaşındaki kızı başından vurdu

    Fatih’te yılbaşı akşamı, arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, ‘hanginize sıkayım’ diyen arkadaşı tarafından başından vuruldu. Ağır yaralanan genç kızın hastanedeki yaşam mücadelesi devam ederken, 5 yıl önce hapse giren ve bir süre önce tahliye olan 33 yaşındaki Ercan D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Olay, 31 Aralık Pazar akşamı Fatih Cibali Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan D., arkadaşları Melek Nur Özgener ve Nisa A. ile buluştu. Buluştuktan sonra Ercan D., Nisa A. ve Melek Nur Özgener ile otururken ‘hanginize sıkayım’ dediği esnada silah bir anda patladı. Silahın patlamasıyla Melek Nur Özgener, başından yaralandı. Ağır yaralanan Melek Nur Özgener’i hastaneye getiren Ercan D., daha sonra Nisa A. ile kaçtı. Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, Nisa A.’yı tespit ederek ifadesine başvurdu. Nisa A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    HANGİNİZİN KAFASINA SIKAYIM?

     Anne ve babalara seslenen baba Bülent Özgener, "Kızım Melek Nur Özgener şu anda canı ile pençeleşiyor. Arabanın içinde tartışma oluyormuş, 2 kız 1 erkeklermiş. Bildiğim kadarıyla yılbaşı gecesi. Çocuk kızımla aynı arabada olan diğer kıza da senin mi kafana sıkayım, diğer kızın mı kafasına sıkayım demiş. O esnada silah benim kızımda patlıyor. Yapan kişinin fotoğrafları da var. Bu çocuk uyuşturucu satıyor, silah kaçakçılığı yapıyor. Daha öncede bir kişiyi vurmuş. Yani buradan analara, babalara sesleniyorum. Çocuklarının başına böyle bir şeyin gelmesine izin vermesinler. Adalete sesleniyorum. Benim başım yandı, onların başı yanmasın. Kızım 17 yaşındaydı. Şu an kızımın durumu kötü” dedi. 

    'Hanginize sıkayım?' diyerek 17 yaşındaki kızı başından vurdu

    HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

    Genç kızın sağlık durumunun riskli olduğunu söyleyen Baba Bülent Özgener, "Doktorların söylediği bekleyin. Biz de sabırla bekliyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor, her şey Allah’tan. Mermi kafasının arkasından girip sağ kulağının arkasından çıkmış. Beyni parçalamış. Ameliyat yapamıyorlar daha çok risk alır diye. Kanamasını durdurmak için krem ile sürerek müdahale ettiler. Polis ekipleri şu anda peşindeler. Ama adam hala geziyor. Acilin önüne geliyorlar. Daha sonra sedye istiyorlar. Sedyenin üstüne koyuyor. Koyduktan sonra adam kaçıyor. Kaçarken de orada bariyerleri kırmış. Polis arkasından bakmış. Hızlıca çekip giderken orada bariyeri kırıyor. Kızımı hastaneye bıraktıktan sonra kaçıyor" şeklinde konuştu.

    'Hanginize sıkayım?' diyerek 17 yaşındaki kızı başından vurdu

    YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Yaşanan olay sonrasında polis ekiplerinin Ercan D.’yi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Melek Nur Özgener’in ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Silah
    Haberler > Gündem > 'Hanginize sıkayım?' diyerek 17 yaşındaki kızı başından vurdu
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