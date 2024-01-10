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    Hatay'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Hatay sallandı, sabah saat 06:35 sularında yaşanan sarsıntının ardından AFAD ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...

    Hatay&#039;da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı. 50 bin 783 kişinin öldüğü, 107 bin 204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu aynı korku sardı. Depremden en çok etkilenen illerin başında ise Hatay geldi. İl genelinde ölenlerin sayısı 25 binden fazlaydı. Bölgede aynı korku sürüyor, az önce bir kez daha yürekler ağza geldi. Yayladağı merkezli deprem sonrası AFAD ilk verileri paylaştı. İşte son gelişmeler...

    HATAY 3,3 İLE SALLANDI

    AFAD verilerine göre depremin merkezi  Antakya Körfezi Yayladağı olarak duyuruldu. Saat 06:35 sularında yaşanan depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Derinkiği 10 km olarak ölçülen depremin şiddeti ise 3,3 olarak açıklandı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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    Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu
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    Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu

    Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

    Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

     

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    Haberler > Gündem > Hatay'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
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