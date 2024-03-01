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    • Haberler > Gündem > Hayat kurtaran anlar saniye saniye kamerada! Zabıtadan boğazına şeker kaçan çocuğa 'heimlich manevrası'

    Hayat kurtaran anlar saniye saniye kamerada! Zabıtadan boğazına şeker kaçan çocuğa 'heimlich manevrası'

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çekmeköy'de bir parkta boğazına şeker kaçan çocuk, zabıtanın 'heimlich manevrası' ile kurtuldu. O anlar, parktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Çekmeköy’de annesiyle birlikte parkta oynamaya gelen çocuğun yürüdüğü sırada ağzındaki şeker nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğunu gören anne çevreden yardım istedi.

    Hayat kurtaran anlar saniye saniye kamerada! Zabıtadan boğazına şeker kaçan çocuğa 'heimlich manevrası' - 1. Resim

    Olayı gören Çekmeköy Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Şaban Gören, çocuğu kucağına alarak heimlich manevrası uyguladı. Zabıtanın yaptığı müdahale sonrası boğazından şeker çıkan çocuk, rahat nefes almaya başladı. O anlar, parktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Hayat kurtaran anlar saniye saniye kamerada! Zabıtadan boğazına şeker kaçan çocuğa 'heimlich manevrası' - 2. Resim

    'ALDIĞIMIZ EĞİTİMLERİN FAYDASINI GÖRMÜŞ OLDUK'

    Çocuğa heimlich manevrası uygulayan Çekmeköy Belediyesi Zabıta Memuru Şaban Gören, o anları şöyle anlattı:

    "Bir kadının yardım çığlığını duyduk. Yardım için koştuğumuzda çocuğun boğazına bir şey kaçtığını öğrendik. Çocuğun elinde şekerler vardı. Müdahale edeceğimiz esnada çocuğun nefesi kesildi. Ben de almış olduğumuz ilk yardım eğitimleri sonrası heimlich manevrasını uyguladım. Müdahalemiz sonrası çocuğun ağzındaki şekeri dışarı çıkarttık. Olay sonrası hem çocuğu hem de annesini sakinleştirdik. Bizler güvenlik ve zabıta personeli olarak kurum içerisinde devamlı eğitimler alıyoruz. Canlı ve cansız mankenler üzerinde bizlere verilen eğitimler sonrası bu müdahaleyi yapabildik. Aldığımız eğitimlerin faydasını görmüş olduk."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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