Hazreti Muhammed'e hakaret eden şahıs gözaltında!

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 22 Temmuz 2024 21:54 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 22:08 - Güncelleme:

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazreti Muhammed'e hakaret eden şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Ülkeyi kin ve düşmanlığa sürükleyenler hakkında gerekenin yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "İslami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahsın Z.K. olduğu tespit edilmiş ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.