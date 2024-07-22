Hazreti Muhammed'e hakaret eden şahıs gözaltında!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazreti Muhammed'e hakaret eden şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Ülkeyi kin ve düşmanlığa sürükleyenler hakkında gerekenin yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "İslami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahsın Z.K. olduğu tespit edilmiş ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden İslami değerlere ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden Z. K. isimli şahıs hakkında gerekenin yapıldığını duyurdu. X hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK!
Sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahsın Z.K. olduğu tespit edilmiş ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.
"YÜCE TÜRK ADALETİ ÖNÜNDE HESAP VERECEK"
Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir.