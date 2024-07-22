Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hazreti Muhammed'e hakaret eden şahıs gözaltında!

Hazreti Muhammed'e hakaret eden şahıs gözaltında!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Hazreti Muhammed&#039;e hakaret eden şahıs gözaltında!
Sondakika, Haber, Ayrıntı, Haber

Gündem Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazreti Muhammed'e hakaret eden şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Ülkeyi kin ve düşmanlığa sürükleyenler hakkında gerekenin yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "İslami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahsın Z.K. olduğu tespit edilmiş ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden İslami değerlere ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden Z. K. isimli şahıs hakkında gerekenin yapıldığını duyurdu. X hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK!

Sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahsın Z.K. olduğu tespit edilmiş ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

"YÜCE TÜRK ADALETİ ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir.

Düzenleyen:  - Gündem
Bor ile İHA'lara özel savunma sistemi geliştirmişlerdi! 2 akademisyen suikasttan son anda kurtulduLugano-Fenerbahçe maçı ilk 11'inde Ferdi ve Saint-Maximin'in yer alması beklenmiyor! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bor ile İHA'lara özel savunma sistemi geliştirmişlerdi! 2 akademisyen suikasttan son anda kurtuldu - GündemİHA'lara özel savunma sistemi geliştirmişlerdi!İyi Parti'de bir istifa şoku daha! Kurucu Genel Başkan Yardımcısı partiden ayrıldı - GündemKurucu Başkan Yardımcısı partiden ayrıldıKastamonu ve Karabük'te orman yangını! Hızla yayılan alevler kontrol altında - GündemKastamonu ve Karabük'te orman yangını!İstanbul'da feci kaza... Refüjü aştı, karşı şeritteki araca çarptı! Çok sayıda yaralı var - Gündemİstanbul'da feci kaza...Çok sayıda yaralı varAnkara'da metro arızası! Seferler durduruldu - GündemAnkara'da metro arızası! Seferler durdurulduNaci Görür’den Çanakkale depremi uyarısı: En yakın deprem Marmara içinde olacak - GündemNaci Görür’den Çanakkale depremi uyarısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...