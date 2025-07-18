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Tüm mahalle seferber oldu ama Korkmaz'dan yine acı haber geldi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tüm mahalle seferber oldu ama Korkmaz&#039;dan yine acı haber geldi!
Samsun, Canik, Boğulma, Ölüm, Çocuk, Gölet, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Canik ilçesinde gölette boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Canik ilçesi Düzardıç Mahallesi'nde bulunan deredeki gölette dün meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için suya giren 13 yaşındaki Korkmaz Tepe, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden diğer çocuklar hemen yardım çağırdı. Göletin bulunduğu alanda ikamet eden imam Azim Öner, çocukların çığlıklarını duyarak olay yerine koştu.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Suya atlayan Öner, çocuğu sudan çıkararak kıyıya getirdi. Daha sonra ise ekipleri arayarak yardım istedi. Telefondaki görevlinin yönlendirmeleriyle Öner, çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Helikopter ambulans, imam, ilk müdahale… Hepsi seferber oldu, ama Korkmaz'dan yine acı haber geldi - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye kara ve hava ambulansı sevk edildi. Ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan Korkmaz Tepe'nin duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılarak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Korkmaz Tepe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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