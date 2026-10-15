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Her köşede bir hasar! Sarıyer’de araçlar hurdaya döndü

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Her köşede bir hasar! Sarıyer’de araçlar hurdaya döndü

İstanbul’da dün etkili olan rekor sağanak sonrasında Sarıyer Ayazağa’da hayat felç oldu. Sürücüler su basan geçit ve yollarda mahsur kalırken, çok sayıda araç ise hasar aldı. Sağanak sonrası hasarın boyutu ise gün aydınlandığında ortaya çıktı.

Her köşede bir hasar! Sarıyer’de araçlar hurdaya döndü

İstanbul’da dün sabahtan itibaren etkili olan sağanak sonrasında yollar, sokaklar göle döndü, çok sayıda sürücü mahsur kaldı. Metro seferleri durdu.

Her köşede bir hasar! Sarıyer’de araçlar hurdaya döndü

GÜN AĞARDI, HASAR ORTAYA ÇIKTI

Sarıyer Ayazağa’da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede selin yol açtığı hasarın boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.  

Her köşede bir hasar! Sarıyer’de araçlar hurdaya döndü

HER YERE GÖLE DÖNDÜ

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken, araç ve yaya ulaşımında aksamalar yaşandı.

Her köşede bir hasar! Sarıyer’de araçlar hurdaya döndü

İstanbul’da dün etkili olan rekor sağanak sonrasında Sarıyer Ayazağa’da hayat felç oldu. Sürücüler su basan geçit ve yollarda mahsur kalırken, çok sayıda araç ise hasar aldı. Sağanak sonrası hasarın boyutu ise gün aydınlandığında ortaya çıktı.

Her köşede bir hasar! Sarıyer’de araçlar hurdaya döndü

ARAÇLARDA BÜYÜK HASAR VAR

Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından sabahın erken saatlerinde bölgede biriken suların tahliyesiyle su baskınlarının etkisi azaldı. Çalışmalar devam ederken günün aydınlanmasıyla selin yol açtığı hasar da gözler önüne serildi. Ayazağa Mahallesi’nde sel sularına kapılarak sürüklenen, ağır ve orta derecede hasar alan araçlar görüntülendi.

 

Her köşede bir hasar! Sarıyer’de araçlar hurdaya döndü

İstanbul’da dün etkili olan rekor sağanak sonrasında Sarıyer Ayazağa’da hayat felç oldu. Sürücüler su basan geçit ve yollarda mahsur kalırken, çok sayıda araç ise hasar aldı. Sağanak sonrası hasarın boyutu ise gün aydınlandığında ortaya çıktı.

Her köşede bir hasar! Sarıyer’de araçlar hurdaya döndü

ARAÇLAR ÜST ÜSTE YIĞILDI

Etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden olurken otoparklar ve yollar göle döndü. Selin ardından oluşan tahribatın boyutu dron kamerasıyla gözler önüne serildi. Kaydedilen görüntülerde, sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste yığıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. 

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sarıyer
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