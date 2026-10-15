Her köşede bir hasar! Sarıyer’de araçlar hurdaya döndü

İstanbul’da dün etkili olan rekor sağanak sonrasında Sarıyer Ayazağa’da hayat felç oldu. Sürücüler su basan geçit ve yollarda mahsur kalırken, çok sayıda araç ise hasar aldı. Sağanak sonrası hasarın boyutu ise gün aydınlandığında ortaya çıktı.