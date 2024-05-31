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Hilal, direksiyon eğitmeni tarafından öldürülmüştü: Mahkemeden emsal karar!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ü kaçırmaya çalışmış, direnen genç kızı vurarak öldürmüştü. Yaklaşık 2 yıldır süren davada emsal bir karar çıktı ve mahkeme Lafçı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Anne Kırgöz, gözyaşlarını tutamayarak " ‘Anne ben başaramadım eve gelemedim’ demişti ya şimdi ben başardım Hilal rahat uyu" dedi. 

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 6 Eylül 2022'de meydana gelen olayda,  bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı (45), daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün (21) evinin önüne gelerek kaçırmaya çalıştı.

Direnerek Lafçı’nın elinden kaçan Kırgöz, Lafçı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

HİLAL SULTAN KIRGÖZ 48 GÜN SONRA ÖLDÜ

Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine sevk edildi. Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Kırgöz'un tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesinde devam edildi. Kırgöz, olaydan 48 gün sonra 23 Ekim'de hayatını kaybetti.

Hilal, direksiyon eğitmeni tarafından öldürülmüştü: Mahkemeden emsal karar! - 1. Resim

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti emsal bir karar vererek Lafçı’ya ‘Kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 6 yıl’, ‘Beyti Çöte’yi silahlı tehditten 3 yıl, ‘Ruhsatsız tabanca bulundurmaktan 2 yıl ve 1200 TL para cezasına çarptırdı.

"HİLAL RAHAT UYUYACAK"

Mahkeme salonundan gözyaşları içinde çıkan Hilal Sultan Kırgöz’ün annesi Zeynep Kırgöz ise gözyaşları içinde şunları söyledi: “Hilal ilk gün demişti ki ‘Anne ben başaramadım eve gelemedim’ demişti ya şimdi ben başardım Hilal rahat uyu. Mahkeme heyetine adaleti sağladığı için, burada bulunan herkese bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Hilal rahat uyuyacak. Korkmayacak.”Hilal, direksiyon eğitmeni tarafından öldürülmüştü: Mahkemeden emsal karar! - 2. Resim

Hilal Sultan Kırgöz’ün acılı babası Veysel Kırgöz ise, “Mahkeme ve yargıç heyetine teşekkür ederim. Adalet sağlandı. Bugün biraz hüznümüz giderildi, burukluğumuz giderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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