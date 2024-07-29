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Hulusi Akar'dan CHP'lilere Meclis'te 'Mavi Vatan' tepkisi! Sinirlendi, ellerini kürsüye vurdu

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Gündem Haberleri

Meclis'te konuşan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile CHP'li milletvekilleri arasında 'Mavi Vatan' tartışması çıktı. CHP’li Namık Tan’ın 'Mavi Vatan masal' değerlendirmesine sinirlenen Akar, "Arkadaşlarımız, vatandaşlarımız giderek Sayın Tan’ın pasaportunun rengini soruyor" diye konuştu. Akar, CHP sıralarından seslerin yükselmesi üzerine sinirlendi, ellerini kürsüye vurarak tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ‘Mavi Vatan’la ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP'YE 'MAVİ VATAN' TEPKİSİ

“Ana Vatan, Gök Vatan, Mavi Vatan, Yavru Vatan ayrılmaz bir bütündür, ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu kimileri dağlarda, çukurlarda gömüldü.” diyen Akar, ‘Mavi Vatan’ için ‘masal’ değerlendirmesinde bulunan CHP’li Namık Tan’ın “Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti” ifadelerine tepki gösterdi.

"VATANDAŞLAR TAN'IN PASAPORTUNUN RENGİNİ SORUYOR"

“İHA’larımız, SİHA’larımız, MİLGEM, TCG Anadolumuz ve diğer Türk Savunma Sanayii ürünlerimiz bir masal değil hayatımızın gerçekleridir” diye devam eden Akar, “Sayın Tan’ın neye, kime, hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımız giderek Sayın Tan’ın pasaportunun rengini soruyor. CHP Grubu’ndan bunun cevabını izahını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AKAR'A YANIT

Bakan Akar’ın ardından CHP Grubu adına Grup Başkanvekili, Ankara Milletvekili Murat Emir cevap verdi. Türkiye’nin dış politikasını eleştiren Emir, “Geç kaldınız, Mavi Vatan elden kaçtı, Yunanistan Mısır’la anlaştı. Şimdi sizin aklınıza geldi.” diye konuştu.

HULUSİ AKAR SİNİRLENDİ

Emir’in konuşmasının ardından tekrar söz alan Hulusi Akar, CHP Grubu’ndan seslerin yükselmesinin ardından sinirlendi.

Ellerini kürsüye vurarak bağıran Akar, “Dinleyin bir dakika! Dinleyin ya! Otur yerine konuşma” diye tepki gösterdi.

CHP'Lİ NAMIK TAN NE DEMİŞTİ?

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurul çalışmalarındaki konuşmasında Türkiye'nin dış politikada attığı adımlarını hedef almış "Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti" ifadesini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
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