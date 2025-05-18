İBB soruşturmasının kritik tanığıydı... Ertan Yıldız hakkında flaş gelişme! Savcılık harekete geçti

İBB iştirakleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında kritik tanık Ertan Yıldız’ın cezaevinde baskıya maruz kaldığı ve ailesinin tehdit edildiği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında örgütün 1 numaralı isimlerinden Ertan Yıldız itirafçı olmuş ve iştirakler üzerinden yürütülen kamu zararına neden olan yolsuzlukları teker teker anlatmıştı.

Gölge Başkan olarak anılan Yıldız, tüm para sistemini Ekrem İmamoğlu'nun kontrol ettiğini, ihalelerin Beylikdüzü kökenli firmalara verildiğini itiraf etmişti. Yıldız ayrıca bazı kamu görevlileri ile yüklenici firmalar arasındaki çıkar ilişkilerini de deşifre etmişti.

Edinilen bilgiye göre, Yıldız'ın bu ifadesini geri çekmesi ya da sulandırması için cezaevinde avukatlar aracılığıyla baskı uygulandığı ve ailesinin tehdit iddia edildi.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın, Yıldız'a "ifadesini savcılık baskısıyla verdiğine dair" önceden hazırlanmış bir metni imzalatmak istedikleri öne sürüldü.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız’ın tehdit edildiği iddiası sonrası savcılık harekete geçti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan’ın bazı avukatlar aracılığıyla halen Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ertan Yıldız’a baskı yapıldığı, yine 'söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı', Yıldız’ın ve ailesinin tehdit edildiği ihbarları ve cezaevi idaresince yapılan tespitler sonrası konuya ilişkin re’sen soruşturma işlemlerine başlatıldığı duyuruldu.