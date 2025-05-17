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İBB'de yeni bir kriz daha! Maaşlarını alamadılar, 22 Mayıs'ta iş bırakacaklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İBB&#039;de yeni bir kriz daha! Maaşlarını alamadılar, 22 Mayıs&#039;ta iş bırakacaklar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İBB ve tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluk soruşturması sürerken, belediyede her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. İBB'de Özel Halk Otobüsü çalışanları, 4 aydır ödeme alamadıkları için 22 Mayıs'ta iş bırakacaklarını açıkladı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "Bu şartlarda işi yürütemeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

CHP yönetimindeki İBB’de her geçen gün yeni bir skandal daha patlak veriyor.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödeme alamadıkları için 22 Mayıs'tan itibaren işe çıkılamayacağını açıkladı.

İBB'de yeni bir kriz daha! Maaşlarını alamadılar, 22 Mayıs'ta iş bırakacaklar - 1. Resim

"BU ŞARTLARDA İŞİ YÜRÜTEMEYECEĞİZ"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi.

 Ayın 15’inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15’ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler. Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor hem biz söylüyoruz. 

Bir yol haritası çizmemiz gerektiğini arkadaşlara söyledik. Herkesin fikrini aldık. Maalesef bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimiz kararını aldık.

Perşembe günü itibari ile araçlarımız yakıt alamadığından dolayı, personelimizin maaşını ödeyemediğimizden dolayı maalesef işe çıkamayacağız. 3 bin 41 arabayı bağlayacak. Şimdiden söyleyelim İstanbul halkının mağdur olmasını istemiyoruz. Ama geldiğimiz nokta, getirilen nokta bizim suçumuz değil.

Bu ödemelerin yapılmamasından dolayı ister istemez rotasyon dışına çıkmış olacağız. Belediyeden bir ödeme aldığımız noktada süreci değerlendireceğiz. Çok önemli bir durum. Belediyenin bize göstereceği tavır yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmeliyiz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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