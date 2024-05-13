İki aracın çarpışmasında can pazarı yaşandı! Ölü ve yaralılar var

Trafik polisi kaçan sürücüyü konuşarak ikna etti: Beni dinle, kazanacaksın

Trafik polisi kaçan sürücüyü konuşarak ikna etti: Beni dinle, kazanacaksın

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Feci kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Ağrı'da V.Y'nin kullandığı 64 ACF 154 plakalı hafif ticari araç, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesindeki Sarıcan köyü mevkisinde C.Ü. yönetimindeki 23 AAR 621 plakalı minibüsle çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralı 6 kişiyi kurtardı, 1 yaşındaki A.A'nın ise kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A. ise burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.