İki arkadaşı ile birlikte girdiği Van Gölü'nden çıkamadı! Çok sayıda ekip seferber oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Haziran 2024 05:36 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 05:49 - Güncelleme:

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Sıcaktan bunalıp serinlemek için arkadaşları ile Van Gölü'ne girdi, akıntıya kapılıp kayıplara karıştı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.