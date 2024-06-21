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İki arkadaşı ile birlikte girdiği Van Gölü'nden çıkamadı! Çok sayıda ekip seferber oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İki arkadaşı ile birlikte girdiği Van Gölü&#039;nden çıkamadı! Çok sayıda ekip seferber oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sıcaktan bunalıp serinlemek için arkadaşları ile Van Gölü'ne girdi, akıntıya kapılıp kayıplara karıştı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Olay, dün öğlen vakti Tuşba sınırları içerinde bulunan Çarparak Adası yakınındaki Van Gölü kıyısında yaşandı. Serinlemek için 3 arkadaşıyla Van Gölü’ne giren şahıs, akıntıya kapılarak kıyıdan uzaklaştı.

Arkadaşları durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Gün boyu süren aramalarına akşam havanın kararması ile ara verildi. Aramalar bugün kaldığı yerden devam edecek. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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