İki arkadaşı ile birlikte girdiği Van Gölü'nden çıkamadı! Çok sayıda ekip seferber oldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sıcaktan bunalıp serinlemek için arkadaşları ile Van Gölü'ne girdi, akıntıya kapılıp kayıplara karıştı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Olay, dün öğlen vakti Tuşba sınırları içerinde bulunan Çarparak Adası yakınındaki Van Gölü kıyısında yaşandı. Serinlemek için 3 arkadaşıyla Van Gölü’ne giren şahıs, akıntıya kapılarak kıyıdan uzaklaştı.
Arkadaşları durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Gün boyu süren aramalarına akşam havanın kararması ile ara verildi. Aramalar bugün kaldığı yerden devam edecek.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı