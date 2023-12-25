25 Aralık 2023 11:44 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 11:45

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partilerin hazırlıkları hız kazanırken, özellikle büyükşehirlerde adayların kim olacağı merakla bekleniyor. ORC Araştırma, İzmir ve Antalya'da vatandaşlara "CHP'nin Belediye Başkan Adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunu yöneltti. İpi göğüsleyen isimler Tunç Soyer ve Ümit Uysal oldu.

TUNÇ SOYER YÜZDE 50'YE YAKLAŞTI

"CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu karşılığında mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde 47,9'luk oran ile anketlerde birinci sırada yer aldı. Adaylardan Musa Çam yüzde 17.2'lik oranla 2'ci sırada, Tacettin Bayır ise yüzde 14,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

Araştırmanın sonuç kısmında, "Tunç Soyer'in CHP ve Dem parti tabanını tamamen domine ettiği görülmektedir. Soyer dışında öne çıkan aday olmamasının sebebinin, ithal aday endişesinden kaynaklı olduğu gözlemlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ankette Çğli ve Bayraklı ilçelerinde öne çıkan CHP aday adaylarına da yer verildi. Buna göre Çiğli'de öne çıkan isim yüzde 51,9 ile Utku Gümrükçü olurken, onu takip eden isimler ise Niyazi Arslan ve Gürbüz Bal oldu.

Bayraklı ilçesinde ise yüzde 37,4'lük orana sahip olan Erdal Aksünger ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 26,2 ile Serdar Sandal ve yüzde 14 ile Emin Cömert takip etti.

ANTALYA'DA ÜMİT UYSAL YÜZDE 40'I GEÇTİ

Antalya'da yapılan ankette ise oranlar şu şekilde:

"CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunun karşılığında Ümit Uysal yüzde 40'la ankette birinci, Çetin Osman Budak yüzde 29,1'lik oranla ikinci, mevcut Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise yüzde 24,2 ile üçüncü sırada yer aldı.

Anket değerlendirmesinde, "Antalya'da mevcut başkan Muhittin Böcek'in kırsalda oylarını koruduğu, merkez ilçelerde ise CHP ve Dem Parti seçmenlerinden ciddi bir oy kaybı yaşadığı görülmektedir" ifadesi yer aldı.

MURATPAŞA VE KONYAALTI'DA ADAY ADAYLARINDAN ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Öte yandan Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde CHP aday adaylarından öne çıkan isimlere ankette yer verildi. Sonuçlara göre Muratpaşa ilçesinde öne çıkan isimler yüzde 24,8 ile Devrim Kök, yüzde 21,2 ile Ahmet Kumbul ve yüzde 18,4 ile Davut Çetin oldu.

Konyaaltı'nda ise yüzde 53,5 ile Semih Esen açık ara farkla öne çıkan isim oldu. Onu takip eden isim yüzde 17,6 ile Ç. Osman Budak olurken, üçüncü sırada ise yüzde 9,2 ile Recep Çalı yer aldı.