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İkinci el araç alacaklar dikkat! Sahte ilanlarla dolandırıyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İkinci el araç alacaklar dikkat! Sahte ilanlarla dolandırıyorlar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İkinci el araç satışındaki dolandırıcılık vakalarından biri de sahte ilanlar oldu. Sahte banka dekontlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik Manisa'da düzenlenen operasyonlarda aralarında bir kamu görevlisinin de olduğu 9 kişi tutuklandı. Şüphelilerin mağdurları 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. 

İkinci el araç almak isteyenler türlü türlü dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşıyor. Dolandırıcılar ilan sitelerini kullanarak vatandaşları dolandırıyor. 

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Soma merkezli Mersin ve Adana illerinde; internet sitesi üzerinden sahte ilan vererek, araç alım-satım işlemleri sırasında sahte banka dekontları ile vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik 7 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Sahte ilanlarla dolandırıyorlar - 1. Resim

ŞÜPHELİLERDEN BİRİSİ KAMU GÖREVLİSİ

Operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemleri sırasında mağduriyete uğrayan vatandaşların 2 milyon 350 bin TL zararı şüphelilerden geri alındı.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Sahte ilanlarla dolandırıyorlar - 2. Resim

10 Mayıs tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. H.K. (35), İ.K. (27), T.Ç. (54), İ.Ç. (58), M.Ç. (51) ve M.Y. (27) isimli biri kamu görevlisi toplam 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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