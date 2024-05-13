İkinci el araç alacaklar dikkat! Sahte ilanlarla dolandırıyorlar

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mayıs 2024 17:02 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 17:23 - Güncelleme:

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İkinci el araç satışındaki dolandırıcılık vakalarından biri de sahte ilanlar oldu. Sahte banka dekontlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik Manisa'da düzenlenen operasyonlarda aralarında bir kamu görevlisinin de olduğu 9 kişi tutuklandı. Şüphelilerin mağdurları 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.