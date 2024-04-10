İlk tedbirler devreye girmeye başladı! Türkiye’den İsrail’e 54 ürüne kısıtlama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın işaret ettiği ilk adım atıldı. Ticaret Bakanlığı, inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar onlarca ürün için İsrail’e ihracat kısıtlaması getirdi. Bakan Bolat, İsrail’in uzlaşmaz tutumunu değiştirmek istediklerini söylerken tedbirler dünya basınında geniş yankı buldu

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Türkiye, Gazze’ye havadan yardımına izin vermeyen İsrail’e karşı harekete geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarının ardından, Ticaret Bakanlığı ilk adım olarak, inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması kararı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye’nin Gazze’ye başta gıda, sağlık, tıbbi yardım ve hasta tahliyesi olmak üzere, gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton yardımları ulaştırdığına ve bu alanda dünyada en önde gelen iki ülkeden biri olduğuna dikkat çekildi. Gazze’de ateşkes ilan edilinceye ve kesintisiz yardıma izin verilinceye kadar kısıtlamaların devam edeceği belirtildi.

BOLAT: İSRAİL’İN TUTUMUNU DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Asıl amacımız İsrail’in ateşkes ve insani yardım konvoylarına izin verme konusundaki uzlaşmaz tutumunu değiştirmesini sağlamak” dedi. “Bütün dünyada Gazze’ye en çok yardım ulaştıran iki ülkeden biri Türkiye oldu” diyen Bolat, “Dünyada, İsrail’e ilk ambargoyu uygulayan ülke biziz. Tespit ettiğimiz ürünler İsrail açısından önemli. Bugün (dün) Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile görüştüm. Kendisi bugüne kadar gösterilen destek sebebiyle Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza şükran duyduklarını söyledi. Etrafta dolaşan yalan yanlış haberlerin kaynağının İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettik. Türkiye’nin Gazze’ye sahip çıkmasını itibarsızlaştırmak istiyorlar. Bu ürünler seçilirken temel gıda maddeleri kapsam dışı bırakıldı. Gıda, ilaç gibi. Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bugün üzülerek bir jet yakıt konusu gördüm. Sanki İsrail askerlerine yakıt satılıyormuş gibi büyük bir iftira gördük” şeklinde konuştu.

Uzmanlar ise başka kararların da devreye alınabileceğini belirtti.

ÇELİKKOL: BM’YE ÜYELİK KOZU KULLANILABİLİR

Eski Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, yeni tedbirlerin ticari-ekonomik konularda olabileceği gibi, Türkiye’nin İsrail’in kınanması için BM ve İKÖ gibi kuruluşları harekete geçirebileceğini söyledi. Ayrıca Türkiye’nin İsrail’in BM üyeliğinin geçici olarak askıya alınması için talepte bulunabileceğini de belirtti. Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı da ambargo kararının yerinde olduğunu, özellikle iç kamuoyunda bir rahatlama sağlayacağını ifade etti.

YETİM: DEĞERLİ BİR ADIM

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yetim ise Türkiye’nin saldırıların başından itibaren tarafı net olan ülkelerden biri olduğunu belirtti. Yetim şunları kaydetti: Filistin meselesinin desteklenmesi ve İsrail’in işgalinin sonlanıp Filistin devletinin bağımsız bir şekilde yerini alması gerekiyor. Türkiye, bu konuda çok fazla diplomatik çaba sarf etti. İlk etapta İsrail ikna edilmeye çalışıldı. İsrail’in işgali derinleştikçe Türkiye iç kamuoyunda farklı adımların atılması gerektiğine yönelik kuvvetli bir baskı oluştu. Alınan kararların Türkiye’deki iç kamuoyunun getirdiği etkinin bir sonucu olarak değerlendiriyorum. Bu kararlar, Türkiye’nin tavrını netleştirmesi ve güçlendirmesi ve bu anlamda ilkeli bir dış politika sergilemesi açısından önemli. İsrail’in tamamıyla engellenmesi için sadece Türkiye, İran değil bölgedeki tüm aktörlerin net bir tavır sergilemesi lazım. Böyle bir bölgesel uyumu gerçekleştirmek zor. Türkiye’nin materyal anlamda etkisinin sınırlı olmasının etrafında bölgesel engeller söz konusu.

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin milli menfaatleri gerektirdiğinde ve insani dramların sona erdirilmesine yönelik alınacak her türlü yaptırım kararında devletin yanında olduklarını bildirdi.

DÜNYA GÜNDEMİNDE

Türkiye, İsrail’e karşı yaptığı çıkışla dünya gündemine oturdu. ABD merkezli Al-Monitor, “Türkiye İsrail’e karşı harekete geçti” sözlerinin altını çizdiği haberinde Bakan Fidan’ın açıklamalarına yer verdi. İsrail’in yaşanan gelişmeler sebebiyle paniklediği ifade edildi.

İSRAİL'DEN YAPTIRIM TEHDİDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye’nin ihracat kısıtlamasına tepki göstererek yaptırım tehdidinde bulundu. Türkiye’ye ihracatı engellenecek ürünler listesi hazırlayacaklarını açıklayan Katz, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlal edildiğini belirterek Türkiye’den ithalatın engellenmesi için ABD Kongresine çağrı yaptı. Katz “Erdoğan, Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını bir kez daha feda ediyor. İsrail, Türkiye’ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır” dedi.

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