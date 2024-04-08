Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: "İsrail'e karşı bir dizi yeni tedbir kararı alındı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e karşı bir dizi yeni tedbir kararı alındığını açıkladı. Bakan Fidan, Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar süreceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Gazze ile ilgili basın toplantısında açıklamada bulundu. Türkiye'nin kendi uçaklarıyla Ürdün üzerinden Gazze'ye havadan yardım talebinin İsrail tarafından reddedildiğini belirten Bakan Fidan, bir dizi yeni tedbir kararı alındığını duyurdu. Bakan Fidan, "İsrail ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılana kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir." dedi.

İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

İLK GÜNDEN BERİ GAZZE'NİN YANINDAYIZ

"Gazze'de yaşananlara ilk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en doğru ve cesur tavrı takındık, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk.

"DÜNYA İSRAİL'İN HESAP VERECEĞİ GÜNÜ İPLE ÇEKİYOR"

Uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin İsrail'e karşı ortak bir tutum alması için çaba harcadık. Bu konuda da başarılı olduk. Bugün tüm dünya İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez İsrail'i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor.

"GAZZE'YE 9'UNCU YARDIM GEMİMİZ YOLDA"

Ayrıca Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Deniz ve hava yoluyla Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a ilettiğimiz yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Bugün itibarıyla Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. 9'uncu yardım gemimiz yolda.

İSRAİL TÜRKİYE'NİN GAZZE'YE HAVADAN YARDIM TALEBİ REDDETTİ

Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de Hava Kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla insani yardım operasyonlarına dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik. İsrail'in açlıkla buluşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz.

İSRAİL'E KARŞI BİR DİZİ YENİ TEDBİRLER ALINDI

Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecektir. Bu durum ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır. İsrail ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılana kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir. "