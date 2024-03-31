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Haberler > Gündem > İmamoğlu ve Yavaş'ı kutlayan İsrailli Bakan'dan küstah 'Erdoğan' paylaşımı

İmamoğlu ve Yavaş'ı kutlayan İsrailli Bakan'dan küstah 'Erdoğan' paylaşımı

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İmamoğlu ve Yavaş&#039;ı kutlayan İsrailli Bakan&#039;dan küstah &#039;Erdoğan&#039; paylaşımı

Gündem Haberleri

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, X hesabından Türkiye'deki yerel seçimlere ilişkin bir mesaj yayınladı. Türkçe yazdığı mesajında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kutlayan Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi. "Bu Recep Tayyip Erdoğan'a açık bir mesaj" ifadelerini kullanan Katz, "İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerekli" diye de ekledi.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başındaydı. 

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00 itibarıyla, 17.00'de tüm Türkiye'de sandıklar kapandı oy sayımı başladı.

Türkiye'deki yerel seçimler yurt dışında da geniş yankı buldu. Birçok kentte sürpriz sonuçlar yaşanırken İsrail'li bakanın mesajı ise dikkat çekti.

X hesabından paylaşım yapan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkçe bir mesaj yayınladı. Mesajında CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile etiketleyen Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da küstah bir çıkışta bulundu.

Katz'ın mesajı şöyle:

"Türkiye'de yerel seçimler Erdoğan'ın adayları için yenilgiyle sonuçlandı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş'a tebrikler. Bu Recep Tayyip Erdoğan'a açık bir mesaj: İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerekli."

Düzenleyen:  - Gündem
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