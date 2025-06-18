İnsanlar diken üstünde! Kabus sürerken ölü sayısı artıyor, uzmanlar uyardı: Doyana kadar bırakmıyorlar

Kene kâbusu sürüyor. Sivas’ta Meral Köpük (67), Kayseri’de Ulviye Torun (36) kenelerin taşıdığı KKKA yüzünden hayatını kaybetti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Nazif Elaldı, kenelerin doyana kadar kan emdikten sonra bir dış müdahale olmaksızın vücuttan ayrıldığını söyledi.

Vücutlarına yapışan Kırım Kongo kanamalı ateşine (KKKA) sebep olan keneleri çıkardıkları için hayatlarını kaybedenlerin sayısı artıyor. Sivas’ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.M’ye kene tutundu. Bir süre sonra keneyi fark eden yedi çocuk annesi yaşlı kadın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir aydır hastanede KKKA tedavisi gören K.M, hayatını kaybetti. Sivas’ta bu yıl KKKA sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı sekize yükseldi. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kene yapışan 36 yaşındaki Ü.T, bir süre sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı. Ü.T’nin vefatıyla birlikte Kayseri’de keneden ölenlerin sayısı da dört oldu

YENİ KENE TÜRLERİ ÜLKEMİZE GÖÇMEN KUŞLARLA GELİYOR

Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir kavşak konumunda olduğuna ve özellikle göçmen kuşlar vasıtasıyla yeni keneler ve kene kaynaklı hastalık ajanlarının ülkemize gelme riski olduğuna dikkat çekildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Prof. Dr. Âdem Keskin, her yeni kenenin mutlaka hastalık bulaştıracağı anlamına gelmediğini belirtti.

Türkiye’de daha önce varlığı bilinmeyen üç yeni kene türü tespit edildiğini açıklayan Keskin “2010 yılından sonra ülkemizde 10 farklı yeni kene türü tespit edildi; ancak bu türlerin insan sağlığı açısından doğrudan bir riski yok. Sivrisinek, parazit ya da kene; bunlar ticaret, göç ya da normal yollarla da ülkemize ulaşabiliyor” dedi.

KENEDEN ÖLÜM %5'TEN AZ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Nazif Elaldı, ülke genelinde kenelerden bulaşan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalananların en az yüzde 95’inin sağlığına kavuştuğunu bildirdi. Türkiye’de bilinen 50 kere türü bulunduğunu anlatan Elaldı Türkiye genelinde yıllara göre KKKA olgu sayısının 500 ila 1000 arasında değiştiğine dikkati çekti. Elaldı, kenelerin doyana kadar kan emdikten sonra bir dış müdahale olmaksızın vücuttan ayrıldığını söyledi. Elaldı, “KKKA virüsünün kenelerle bulaştırılan 200’den fazla hastalık etkeninden sadece birisi olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Dünyada KKKA’dan ölümlerin yüzde 10 ila 30 olduğu bilgisini veren Prof. Elaldı “Ülkemizde ise ölüm oranı yüzde 5’ten düşüktür. Hastaların en az yüzde 95’i hastanelerden şifa ile taburcu edilmektedir” diye konuştu. Elaldı, aşı çalışmalarına da değinerek, Türkiye’de üretilen yerli bir inaktif KKKA aşısının faz 1 çalışmasının tamamlandığını söyledi.