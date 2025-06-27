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İş adamı Fatih Fil, Çeşme'de silahlı saldırıya uğramıştı! 6 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aynı zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesi olan iş adamı Fatih Fil, 4 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıda yaralanmıştı. Çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmirÇeşme'ye bağlıAlaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde4 Haziran günü saat 20.15 sıralarında meydana gelen olayda; Filoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi iş adamı Fatih Fil, bir kişiyle sokakta yürürkensilahlı saldırıya uğradı.

Bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, yere yığılırken; saldırgan olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet güçleri ise saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş adamı Fatih Fil, Çeşme'de silahlı saldırıya uğramıştı! 6 kişi tutuklandı - 1. Resim

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortak çalışmalarda şüphelilertespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, olayda kullanılan bir adet tabanca ele geçirilirken, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 6 kişi de gözaltını alındı.

6 TUTUKLAMA

Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş adamı Fatih Fil, Çeşme'de silahlı saldırıya uğramıştı! 6 kişi tutuklandı - 2. Resim

SALDIRI ANI KAMERADA

İzmir'de Fatih Fil'e yönelik silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Fil'in arkasından gelen bir kişinin tabanca ile ateş açtığı, ayağına mermiler isabet eden iş adamının yere yığılması ve çevredekilerin korkuyla kaçıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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