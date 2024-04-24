İskelet parçaları bulunmuştu: Korhan Berzeg'in sır olduğu bölge yeniden mercek altında

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu iddia edilen iskelet parçalarının ardından bölge yeniden mercek altına alındı. Jandarma komando timi, JASAT ve kadavra köpekleri ile arama çalışmaları başladı.

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi’nde, bundan tam 313 gün önce yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg’den (83) bir daha haber alınamamıştı. Armutlu'ya komşu konumda olan Gelgeç Mahallesi’nde konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İSKELET PARÇALARI BULUNDU

Gelgeç Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay tarafından mahalleye gelen içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yapıldığı esnada Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçaları bulundu.

Muhtar Ahmet Gülay’ın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı ile jandarma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Bugün ise kimlik, kredi kartı, kıyafet ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede 4 jandarma ekibi, komando timi, JASAT ve kadavra köpekleri ile detaylı arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

Bölgede, Korhan Berzeg’e ait farklı bulgular aranıyor.

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NE OLMUŞTU?

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg'i ve köpeğini arayan ekipler herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın dikkati sayesinde bulunan köpeğin Tina olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan Tina'nın araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.