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'İsrail uçakları Türkiye’de' iddiası resmen yalanlandı: Hiçbir havacılık faaliyeti yok!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&#039;İsrail uçakları Türkiye’de&#039; iddiası resmen yalanlandı: Hiçbir havacılık faaliyeti yok!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma giren “İsrail sivil uçak filosunun Türkiye’de konuşlandırıldığı” iddialarını yalanladı. DMM, havalimanlarında İsrail’e ait herhangi bir uçağın bulunmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

"İSRAİL'LE HİÇBİR HAVACILIK FAALİYETİ YOK"

Türkiye ile İsrail arasında sivil, askeri, herhangi bir havacılık faaliyeti olmadığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havalimanlarımızda ve hangarlarımızda herhangi bir İsrail uçağı da bulunmamaktadır. Türkiye, İsrail'in Filistinlilere yönelik başlattığı insanlık dışı vahşi saldırılardan sonra bu ülke ile olan tüm uçuşlarını ve havacılık faaliyetlerini nihayete erdirmiştir. Öyle ki Türk hava sahasının İsrailli yetkililer tarafından kullanılmasına dahi izin verilmemiş ve muhtelif zamanlarda bu durum basına yansımıştır.

Vatandaşlarımızın manipülatif haberlere itibar etmemeleri, bu haberleri yayınlayan kurum ve kişiler hakkında ulusal güvenliğimizi tehdit açısından hukuki sorumluluklar doğabileceğini bildiririz. Kamuoyuna saygı ile duyulur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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