Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul barajlarında su oranı geriliyor! Kritik uyarı geldi: Duş süreleri...

İstanbul barajlarında su oranı geriliyor! Kritik uyarı geldi: Duş süreleri...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul barajlarında su oranı geriliyor! Kritik uyarı geldi: Duş süreleri...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranı yüzde 80'in altına gerilerken, herkes bu yazın nasıl geçeceğini merak etmeye başladı. İstanbul'a günlük yaklaşık 4 milyon ton su verilirken, Hava Forum'dan dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda megakentte tüketilen suyun anormal seviyelerde olduğu ve duş süresinin de 8 dakikada sabitlenmesi gerektiği belirtildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 1 Nisan'da yüzde 80'in üzerine çıkan barajlardaki doluluk oranı yaklaşık iki ay içinde yüzde 77 seviyelerine geriledi.

Dün itibarıyla İstanbul'a verilen su miktarı da 3 milyon 443 bin metreküp oldu. Küresel ısınma da düşünülünce vatandaşlar barajlardaki suyun yeterli olup olmayacağını merak etmeye başladı.

Hava Forum'un sosyal medya hesabından ise konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

İstanbul barajlarında su oranı geriliyor! Kritik uyarı geldi: Duş süreleri... - 1. Resim

"DUŞ SÜRESİNİ 8 DAKİKADA SABİTLEMEK LAZIM"

Duş süresinin 8 dakikada sabitlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da baraj doluluk oranımız %77 seviyesinde. Bu yazı atlatırız. Ama yine de tasarruflu olmalıyız. Megakentte anormal şekilde günlük 3.5 milyon ton su tüketiliyor. Afrika sıcaklarında bu yaz günlük kullanım 4 milyon tonu bulabilir. Duş süresini 8 dakikada sabitlemek lazım."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da iğrenç olay! Yolda karşılaştığı çocuğu darbedip, cinsel tacizde bulunan sanığa hapis'Gibi' hayranlarını üzen açıklama: Feyyaz Yiğit ne yapmış öyle!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsada manipülasyon... Ünsal Ban ve 2 şüpheli tutuklandı - GündemÜnsal Ban ve 2 kişi daha tutuklandıEkrem İmamoğlu'yla birlikte tutuklanmıştı! İPA Başkanı Buğra Gökçe cezaevinde evleniyor - GündemİPA Başkanı cezaevinde evleniyorGergerlioğlu'ndan Narin Güran cinayetiyle ilgili flaş sözler: Artık tamamen inanıyorum... - GündemNarin Güran cinayetiyle ilgili flaş sözlerDünya KAAN için sıraya girdi! "Küresel çapta ilgi çok arttı" - GündemDünya KAAN için sıraya girdi!Bakan Uraloğlu duyurdu: Kurban Bayramı için ek sefer ve ek kapasite - GündemUraloğlu duyurdu: Kurban Bayramı için ek sefer ve ek kapasitUzun süredir ortalarda yoktu! Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı - GündemGül ve eşi, o ülkede ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...