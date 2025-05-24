İstanbul barajlarında su oranı geriliyor! Kritik uyarı geldi: Duş süreleri...

İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranı yüzde 80'in altına gerilerken, herkes bu yazın nasıl geçeceğini merak etmeye başladı. İstanbul'a günlük yaklaşık 4 milyon ton su verilirken, Hava Forum'dan dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda megakentte tüketilen suyun anormal seviyelerde olduğu ve duş süresinin de 8 dakikada sabitlenmesi gerektiği belirtildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 1 Nisan'da yüzde 80'in üzerine çıkan barajlardaki doluluk oranı yaklaşık iki ay içinde yüzde 77 seviyelerine geriledi.

Dün itibarıyla İstanbul'a verilen su miktarı da 3 milyon 443 bin metreküp oldu. Küresel ısınma da düşünülünce vatandaşlar barajlardaki suyun yeterli olup olmayacağını merak etmeye başladı.

Hava Forum'un sosyal medya hesabından ise konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"DUŞ SÜRESİNİ 8 DAKİKADA SABİTLEMEK LAZIM"

Duş süresinin 8 dakikada sabitlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: