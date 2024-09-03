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İstanbul Havalimanı'nda ekipler şoke oldu: Çuval çuval sülük sokmaya çalıştılar!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Havalimanı’nda Türkiye’ye yasadışı yollarla sokulan 19 kg ağırlığında ve 20 bin adet büyük boy canlı tıbbi sülük ele geçirildi. Sülükleri valizle getiren Rus vatandaşına 1 milyon 312 bin 408 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Havalimanı’ndan 29 Ağustos 2024 tarihin de Rusya’dan Türkiye’ye giriş yapan Rus yolculardan şüphelenen Gümrük Muhafaza memurları X-ray cihazına sevk etti.

Ekipler gördükleri karşısında şoke oldular.

İstanbul Havalimanı'nda ekipler şoke oldu: Çuval çuval sülük sokmaya çalıştılar! - 1. Resim

Yapılan kontrollerde, bir valizin içinde canlı tıbbi sülükler tespit edildi. Durum, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Görevlileri tarafından Arnavutköy Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerine haber verildi.

İstanbul Havalimanı'nda ekipler şoke oldu: Çuval çuval sülük sokmaya çalıştılar! - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede Rusya vatandaşının, canlı tıbbi sülükleri yasadışı yollarla Türkiye’ye soktuğu belirlendi.

İstanbul Havalimanı'nda ekipler şoke oldu: Çuval çuval sülük sokmaya çalıştılar! - 3. Resim

Şahsın Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Bitki Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) belgesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'nda ekipler şoke oldu: Çuval çuval sülük sokmaya çalıştılar! - 4. Resim

Bunun üzerine 19 kg ağırlığında ve 20 bin adet büyük boy canlı tıbbi sülüğe el konuldu. Tıbbi sülükleri kaçak olarak getiren yabancı uyruklu şahsa 1 milyon 312 bin 408 TL idari para cezası uygulandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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