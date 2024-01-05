İstanbul merkezli dev operasyonda 2 suç örgütü çökertildi

5 Ocak 2024 08:28 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 08:58

Yurt genelinde yapılan operasyonlarla suç örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 örgütün daha çökertildiğini, 61 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek!" dedi ve operasyona dair bilgi verdi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-29' operasyonlarında elebaşılığını Volkan REÇBER ve Emrah SEVER’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi! 61 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince gerçekleştirilen “Kafes-29” Operasyonlarında Elebaşılığını yurtdışında olan ve Kırmızı Bültenle aranan VOLKAN REÇBER ile halen cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı EMRAH SEVER’in yaptığı, birbirleriyle husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün;

- İstanbul’da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri,

- İstanbul’da gerçekleştirdikleri silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun ölümüne ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar oluşmasına neden oldukları,

- Eyüpsultan’da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri,

- Anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri,

- Korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ,

- Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları,

- Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve

- Yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; 28 tabanca, 6 AK-47 kalaşnikof, 1 utaş uzun namlulu otomatik silah ve 1 çelik yelek ele geçirildi."