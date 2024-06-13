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İstanbul Merter'de E-5 otoyolu kenarında yangın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yangın haberlerinin sıklaştığı son günlerde bir korkutan haber de İstanbul'dan geldi. Merter'in E-5 otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İstanbul Merter'de, E-5 otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan videoda alevlerin kısa sürede büyüdüğü görüldü.

İstanbul Merter'de E-5 otoyolu kenarında yangın - 1. Resim

MERTER'DE YANGIN

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Merter'deki alevler korku saldı. E-5 karayolunun kenarında bulunan ağaçlık alandaki kuru otların alev almasıyla çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Merter'deki yangın bölgesine gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmeye başladı.

İstanbul Merter'de E-5 otoyolu kenarında yangın - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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