İstanbul Merter'de E-5 otoyolu kenarında yangın
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yangın haberlerinin sıklaştığı son günlerde bir korkutan haber de İstanbul'dan geldi. Merter'in E-5 otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İstanbul Merter'de, E-5 otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan videoda alevlerin kısa sürede büyüdüğü görüldü.
MERTER'DE YANGIN
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Merter'deki alevler korku saldı. E-5 karayolunun kenarında bulunan ağaçlık alandaki kuru otların alev almasıyla çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Merter'deki yangın bölgesine gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmeye başladı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi