İstanbul trafiği gece yarısı felç oldu! TEM'de hafriyat kamyonu bir anda alev aldı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 00:51 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 01:01 - Güncelleme:

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İstanbul TEM otoyolunda bir hafriyat kamyonu bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kamyonda alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.