İstanbul trafiği gece yarısı felç oldu! TEM'de hafriyat kamyonu bir anda alev aldı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul TEM otoyolunda bir hafriyat kamyonu bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kamyonda alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
İstanbul TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler Edirne istikametinde bir kamyon alev aldı.
Ispartakule çıkışına 3 km kala yaşanan yangının henüz neden çıktığı bilinmiyor. Yangın diğer sürücüler tarafından cep telefonları aracılığıyla kaydedildi.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görülen görüntülerde kamyondan alevler ve yoğun duman yükseliyor.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi