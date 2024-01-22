İstanbul Valisi Davut Gül başıboş köpek sorununu 6 ayda çözmek için tek şart koştu

22 Ocak 2024 15:24 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 15:35

İstanbul Valisi Davut Gül, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

“6 AYDA GÜNDEMDEN ÇIKAR"

Sokaklardaki başıboş köpek sorununa değinen Vali Gül, "Sahipsiz köpek olmaz. Bu hayvanların bir sahibinin olması gerekiyor. Yıl içerisinde aynı anda en az yüzde 75'inin kısırlaştırılması gerekiyor. Ortada iki tane yol var. Ya komple hepsini uyutacaksınız, ya da komple aynı anda hepsini kısırlaştıracaksınız. 3-5 yıldır İstanbul'un bu meseleden yaşadığı sorun sürdürülebilir değil. İnsanlar ölüyor. Aynı anda bütün belediyeler bu işe para harcayarak, birinci önceliği olarak görürse bu iş 6 ayda İstanbul'un gündeminden çıkabilir" dedi.

Vali Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sahipsiz köpek olmaz. Bu hayvanların bir sahibinin olması gerekiyor. Yıl içerisinde aynı anda en az yüzde 75'inin kısırlaştırılması gerekiyor.

“BİZİM MÜCADELEMİZ ASLA YABANCI DÜŞMANLIĞI DEĞİLDİR”

İstanbul'da gerek Göç İdaresi, gerek Emniyet, gerek Sahil Güvenlik ve Jandarma, çok fedakârca çalışıyor. Bakanlığımız olağanüstü destek veriyor. Suç işleyen yabancı ya hapse girmiştir ya da hapse girmeden sınır dışı edilmiştir. Suç işleyip elini-kolunu sallayan yabancı yok. Yabancılar da bu anlamda kararlılığı gördükleri için de daha fazla dikkat ediyorlar. Bizim kaçak göçle mücadelemiz asla bir yabancı düşmanlığı değildir.