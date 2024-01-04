Köpek derdi de başıboş kaldı, kimse elini taşın altına sokmuyor!

4 Ocak 2024 05:22 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 05:37

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - AK Parti’nin başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışmasında sona gelinirken, Türkiye’de sayıları milyonlarca olan sokak köpeklerinin kısırlaştırma, veterinerlik hizmetleri, barınma ve beslenmelerinin maliyetinin milyarlarca lirayı bulacağı belirtiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı tespitlere göre bir köpeğin devlete maliyeti 3 bin 200 lirayı bulacak.

KUDUZ RİSKİ OLAN ÜLKE

AK Parti kaynakları, başıboş köpeklerle ilgili bu maliyetin tek bir bakanlığa yüklenmesi yerine, belediyeler ve ilgili bakanlıklar arasında bölüştürülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kısırlaştırmanın da tek başına çözüm olmayacağını belirten kurmaylar “Şu anda sokak hayvanlarının sadece yüzde 15’inin kısırlaştırıldığı düşünülüyor. Popülasyonlarının artmaması için en az yüzde 75’inin kısırlaştırılması şart. Bu da çok yüksek bir maliyet gerektiriyor. O sebeple çözüm üretirken, maliyetini de dikkate almak icap ediyor. Tek başına Tarım Bakanlığına bu işi yüklemek olmaz. Hem belediyeler hem de Çevre Bakanlığı elini taşın altına koymalı” değerlendirmesini yaptı. AK Parti kaynakları, ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün Türkiye’yi kuduz konusunda ‘Riskli Ülkeler’ kategorisine aldığını hatırlattı. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği de (EKMUD), Sağlık Bakanlığı verilerine dayanarak sadece 2022 yılında Türkiye’de 250 bin 375 kuduz riskli temas durumu olduğunu açıklamıştı.

UYUTMA DA GÜNDEMDE

Kısa süre içinde Meclis’e sunulması planlanan teklif ile ‘Sahipsiz hayvan’ tanımının kapsamı yeniden belirlenecek. Her belediye kendi sınırları içindeki sahipsiz köpekleri toplayacak ve kısırlaştıracak. Belediyenin internet sitesinde bu köpeklerin sahiplenilmesi için duyuru yapılacak. 30 veya 40 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanlar, Tarım Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sorumluluğunda kurulacak büyük toplanma merkezlerine götürülecek. Tedavisi mümkün olmayacak derecede hasta olan köpeklere belli şartlarda uyutma işlemi de uygulanabilecek. Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen kurumlar ile sahiplendiği hayvanını sokağa terk edenlere yönelik yeni yaptırımlar da gündeme gelecek.

Oynat Köpeklerin saldırısına uğrayan kediyi çoban kurtardı Muş’un Yukarıyongalı köyünde 2 köpeğin saldırısına uğrayan kedinin kurtarıcısı çoban Hüseyin Omur oldu. Hayvanlarını beslediği esnada saldırıyı gören Omur kendisini hiç düşünmeden kedinin yardımına koştu.

KEDİYİ KURTARMAK İÇİN KÖPEK SÜRÜSÜNE DALDI

Muş’un Yukarıyongalı köyünde köpeklerin kediye saldırdığını fark eden çoban Hüseyin Omur, canını hiçe sayarak kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi sürünerek bölgeden uzaklaştı. Köpekleri uzaklaştırdıktan sonra kediyi veterinere götürmek için geri dönen Omur, yaralı hayvanı bulamadığını söyledi. Omur “Keçilerin yanındaydım birden baktım köpekler kediye saldırdı. Koştum, kediyi kurtardım ama yaralanmıştı. Köpekleri olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra kediyi veterinere götürmek için geri geldiğimde bulamadım” dedi. İshak Güngör MUŞ İHA

PITBULL’LA DEHŞET SAÇTI

İstanbul’da Pitbull dehşeti yaşandı. Beyoğlu Cihangir Mahallesi’nde önceki hafta meydana gelen olayda Pitbull cinsi köpekle sokakta gezen bir kişi, başka biriyle münakaşa etmeye başladı. Bu sırada köpeğini gezdiren kişi tasmasından tuttuğu Pitbull’u tartıştığı kişinin üzerine saldırttı. Saldırıya uğrayanın yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başlamasıyla geri çekilen şahıs, küfürleşmenin artmasıyla köpeğini tekrar vatandaşın üstüne sürdü. Çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle kavga sona erdi. Polis ekiplerinin başlattığı incelemede köpeğiyle saldırmaya çalışan kişinin, olaydan sonra başka suçtan cezaevine girdiği anlaşıldı. Bunun üzerine Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından şahsa ait olan üç Pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı. Doğan Can Cesur - Güvenç Açaroğlu İSTANBUL İHA