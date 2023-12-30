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    Rottweiler cinsi köpek sahibinin kolunu parçaladı, kanlar içinde bıraktı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Rottweiler cinsi bir köpek sahibine dehşeti yaşattı. Tehlkeli ırk grubuna giren köpek sahibinin kolunu parçalayarak kanlar içinde bıraktı.

    Rottweiler cinsi köpek sahibinin kolunu parçaladı, kanlar içinde bıraktı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Son dönemde Türkiye için büyük bir güvenlik sorunu haline gelen başıboş ve tehlikeli ırk köpeklerin saldırları gündemden düşmüyor.  Köpek saldırılarında bazen can kayıpları bazen de ağır yaralanmalar oluyor. Bunun son örneği Bursa'da yaşandı. İnegöl ilçesinde Rottweiler cinsi köpeğin saldırdığı sahibi yaralandı.

    SAHİBİNİN KOLUNU PARÇALADI

    İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, korkunç olay, İnegöl'ün kırsal Hocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Z. (57) adlı vatandaş beslediği sırada tuttuğu Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradı.

    Rottweiler cinsi köpek sahibinin kolunu parçaladı, kanlar içinde bıraktı

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Köpek saldırdığı sahibinin sağ kolunu ısırarak parçaladı. Talihsiz adamın kolu kanlar içinde kaldı. Köpeğinin saldırısından yaralı kurtulan adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İlk tedavisi tamamlanan adam ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KöpekBursaInegölSaldırı
    Haberler > Gündem > Rottweiler cinsi köpek sahibinin kolunu parçaladı, kanlar içinde bıraktı
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