İstanbul Valisi Gül'den 'yılbaşı tedbirleri' açıklaması

30 Aralık 2023 10:45 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 11:14

2024'e saatler kala İstanbul Valisi Davut Gül kameralar karşısına geçerek, yılbaşında alınacak tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu. Yılbaşında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirmede bulunan Vali Davut Gül, Davut Gül, "Yılbaşına özgü olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personelle görev yapacak" dedi.

814 NOKTADA 55 BİN 846 PERSONEL

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

— "Yılbaşının İstanbul’umuzda güvenli bir şekilde geçirilmesi için arkadaşlarımızla yaklaşık 10 gündür hazırlıklarımız devam ediyordu. Bugün de son hazırlıklarımızı yaptık.

— İstanbul’umuzun yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girebilmesi için bütün hazırlıklarımız tamam. 2023’ün son günlerini yaşıyoruz. 2023 yılında kaybettiğimiz şehitlerimiz var. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz.

— Yılbaşında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel ile görev yapacak.

— İl Jandarma komutanlığımız 894 tim ve 5 bin 996 personel ile görev yapacak. Sahil Güvenlik Komutanlığımız 1 helikopter, 66 deniz ve kara aracı ve 231 personel ile sahada görev yapacak.

— İl Sağlık Müdürlüğümüz 112 Acil ekipleriyle İstanbul genelinde 224 istasyonda bin 157 sağlık personeli ile İstanbul’umuza hizmet etmeye devam edecek.

— Tarım İl Müdürlüğümüz özellikle gıda denetimlerinde, umuma açık eğlence mekanlarında ve buna benzer yerlerde denetimler yapacak. 39 ilçemizin tamamında denetimler olacak.

— Hijyen, gıda denetimi ve buna benzer konulara bakılacak. Orada da 117 personelimiz kesintisiz görev yapmaya devam edecek.

— Özellikle fahiş fiyat konusunda zaman zaman sıkıntılar geliyor. Ticaret İl Müdürlüğümüzün koordinesinde diğer kurumların da desteğiyle fahiş fiyat ile ilgili denetimlerimiz devam edecek.

— Gürültü başta olmak üzere trafiği aksatacak etkinliklerin yapılmaması. Küçük grupların yılbaşında taşkınlık yaptığını görebiliyoruz.

— Terörle mücadelemiz 7/24 kesintisiz şekilde devam ediyor. Emniyet ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ile bütün gücümüzle sahadayız.”