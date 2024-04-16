Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul’da balkonda genç kızı kurtarma operasyonu: Sigara içerken kilitli kaldı

İstanbul’da balkonda genç kızı kurtarma operasyonu: Sigara içerken kilitli kaldı

/ Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul’da balkonda genç kızı kurtarma operasyonu: Sigara içerken kilitli kaldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da yaşadığı evin balkonunda sigara içerken kilitli kalan genç kız, itfaiye tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları kameralara yansırken, aşağıya indirilen genç kızın ekiplere olayı anlatırken kendi haline güldüğü anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, lüks bir sitede yaşayan 23 yaşındaki İrem Öztürk, evde tek başına olduğu esnada sigara içmek için balkona çıktı. Genç kız sigarasını içtikten sonra eve girmek için balkonun kapısını açmak istedi ancak kilitli kaldı.

Denemelerine rağmen kapıyı açamayan genç kız, kurtarılmak için cep telefonundan itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

İstanbul’da balkonda genç kızı kurtarma operasyonu: Sigara içerken kilitli kaldı - 1. Resim

SİGARA İÇİN ÇIKTIĞI BALKONDA KİLİTLİ KALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan genç kızın ihbarı yapan kişi olduğunu anlayınca şaşırdı. Hemen harekete geçen ekipleri, merdiven aracı yardımıyla genç kızın olduğu balkona ulaştı. Ardından da genç kız, kask giydirdikten sonra sepete alınarak aşağıya indirildi.

İstanbul’da balkonda genç kızı kurtarma operasyonu: Sigara içerken kilitli kaldı - 2. Resim

KENDİ HALİNE GÜLDÜ

Genç kızın kontrolleri yapıldıktan sonra da kaskı çıkartıldı. Aşağıda ekiplerle konuşan İrem Öztürk, o anları anlatırken kendi haline gülmesi renkli görüntüler oluşturdu. Genç kız ardından polis otosuna bindirilerek evine götürüldü.

İlgili Haberler

Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tetikçi tutup işi bırakan çalışanlarına saldırdılar: Görkem ve Veysi'nin selamı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mansur Yavaş'ın "İlk icraatım olacak" dediği proje, ABB Meclisi'nde kabul edildi - GündemYavaş'ın "İlk icraatım olacak" dediği proje meclisten geçtiTetikçi tutup işi bırakan çalışanlarına saldırdılar: Görkem ve Veysi'nin selamı var - GündemTetikçi tutup işi bırakan çalışanlarına saldırdılarTunceli’de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı - GündemBirlikte balkondan düştüler! Sağlıkçı öldü, doktor yaralandıIsırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: 2 metrelik engerek yılanı görüntülendi - GündemTürkiye'de görüntülendi! Bir ısırığı öldürmeye yetiyorArt arda 3 operasyon geçirmişti! Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti - GündemÖzel'in yeni imajı dikkat çektiSelçuk Bayraktar'dan PKK destekçisine Türkçe ve Kürtçe cevap - GündemBayraktar'dan PKK destekçisine tokat gibi cevap
Sonraki Haber Yükleniyor...