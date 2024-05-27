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İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli son dakika verileri paylaştı.

Büyük Marmara Depremi'nin beklendiği İstanbul'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında 3.9 büyüklüğünde olan depreme ilişkin AFAD ve Kandilli verileri paylaştı.

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre deprem saat 00:38 sıralarında Büyükçekmece'den 25 km açıkta Marmara Denizi'nde meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde yaşandı.

KANDİLLİ 3.9 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise deprem 3.9 büyüklüğünde ölçüldü.

DEPREM İSTANBULLULARI KORKUTTU

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar yaşadığı korkuyu sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi. Bazı vatandaşların X üzerinden paylaşımları şu şekilde:

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu - 1. Resim

"Büyükçekmecedeyim hissettim çok korktum ya"

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu - 2. Resim

"İlk defa böyle deprem hissettim, sadece koltuk zıplayıp duvarlar titredi zangır zangır. Büyükçekmece, denize 30 metreyiz."

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu - 3. Resim

"Silivri de 2 saniye sürdü belki ama çok şiddetli hissedildi"

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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