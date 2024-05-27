İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli son dakika verileri paylaştı.
Büyük Marmara Depremi'nin beklendiği İstanbul'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında 3.9 büyüklüğünde olan depreme ilişkin AFAD ve Kandilli verileri paylaştı.
İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre deprem saat 00:38 sıralarında Büyükçekmece'den 25 km açıkta Marmara Denizi'nde meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde yaşandı.
KANDİLLİ 3.9 OLARAK ÖLÇTÜ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise deprem 3.9 büyüklüğünde ölçüldü.
DEPREM İSTANBULLULARI KORKUTTU
İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar yaşadığı korkuyu sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi. Bazı vatandaşların X üzerinden paylaşımları şu şekilde:
"Büyükçekmecedeyim hissettim çok korktum ya"
"İlk defa böyle deprem hissettim, sadece koltuk zıplayıp duvarlar titredi zangır zangır. Büyükçekmece, denize 30 metreyiz."
"Silivri de 2 saniye sürdü belki ama çok şiddetli hissedildi"
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi