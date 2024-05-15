Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstiklal Caddesi'nde yangın paniği! Dumanlar kentin her yerinden görüldü

İstiklal Caddesi'nde yangın paniği! Dumanlar kentin her yerinden görüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

İstiklal Caddesi 124 numaradaki giyim mağazasının 3. katındaki plastik malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Alevler bir anda yükselirken oluşan yoğun duman birçok ilçeden görüldü. Çıkan yangında bir mağaza çalışanı dumandan etkilendi. 

İhbar üzerine polis, sağlık ekipleri ve 3 ilçeden yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi yaya trafiğine kapatıp güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

İstiklal Caddesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi. 

Polis, önlem amaçlı caddenin bir bölümünü kapattı.

İstiklal Caddesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde - 2. Resim

İhbar üzerine polis, sağlık ekipleri ve 3 ilçeden yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi yaya trafiğine kapatıp güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI GÜNEY'DEN AÇIKLAMA

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yaptığı açıklamada, "Teras katta başlayan bir yangın hızlıca kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok. Ekiplere teşekkür ediyorum. Bir yaralanma olmadan binaya sıçramadan müdahale edildi. Kontrol altına alındı. Mağaza katında çıkıyor yangın. 7. Katın terasında çıkıyor. Başka bir yere sıçramadan da hemen kontrol altına alınıyor. Yangının nedeniyle ilgili itfaiyeci arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor” dedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Otoparkta faciaya ramak kala! Panik kazayı getirdi, dördüncü kattan sokağa uçtuEmniyet'ten 'yasa dışı dinleme' iddialarına yalanlama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Öğretmen okul bahçesinde sopayla darp edildi! - GündemÖğretmen okul bahçesinde sopayla darp edildi!Meteoroloji'den son uyarılar geldi, o iller dikkat! Kışlıkları hazır tutun, her an başlayabilir - GündemKışlıkları hazır tutun, her an başlayabilirEmniyet'ten 'yasa dışı dinleme' iddialarına yalanlama - GündemEmniyet'ten 'yasa dışı dinleme' iddialarına yalanlamaCumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’i inceledi: Ne zaman satılacak? İsminin anlamı ne? - GündemErdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’i incelediFatih Camii'deki bıçaklı saldırıda ilk duruşma! Yaralanan imam o anları anlattı - GündemFatih Camii'deki bıçaklı saldırıda ilk duruşma!Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - GündemHakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Sonraki Haber Yükleniyor...