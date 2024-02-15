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    • İyi Parti'deki kavganın perde arkası: Meral Akşener dişlerini sıkarak izledi, 'aferin' demekle yetindi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meral Akşener, İYİ Parti, Protesto, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İyi Parti'de dün olaylı bir aday tanıtım töreni gerçekleşti. Ankara ilçe adaylarının açıklandığı törende ortalık bir anda karıştı, partinin İl Başkanı apar topar görevden alındı. Kameralar karşısında yaşanan gerginliğin ardından Meral Akşener'in tavrı ve söyledikleri dikkat çekti. Gerginliğin üzerine 'Aferin' yorumunda bulunan Akşener, "Bu görüntüye neden olanlar gitmiştir, bitmiştir" diye konuştu. Yaşananları TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan anlattı.

    İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısı öncesi partisinin yerel seçim adaylarını açıkladı. Ancak bu sırada bina önünde protestolar başladı. Etimesgut teşkilatı, Sevin Çağlayan yerine Etimesgut’ta eski AK Parti İlçe Başkanı Hilmi Özer'in aday gösterilmesine tepki gösterdi. Ortalık bir anda karışırken, kavga partinin Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ı görevinden etti.

    "AKŞENER DİŞLERİNİ SIKARAK İZLEDİ"

    Yaşananlardan sonra TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan şu bilgileri paylaştı:

    “Gerçekten Genel Başkan’ın önünde bu olayların yaşanması, parti teşkilatının adayları protesto etmesi, Akşener’in ne yapacağını bilememesi, peşinden görevden almalar muhalefetin dağınık bir görüntü sergilediğini gösteriyor. Bu görüntüler kamuoyu önünde yaşanıyor. Tören canlı olarak yayınlanıyor.

    İyi Parti'deki kavganın perde arkası: Meral Akşener dişlerini sıkarak izledi, 'aferin' demekle yetindi

    Bu tartışma neden çıktı? Meral Akşener, parti genel merkezinde Ankara ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım törenine katılıyor. Etimesgut’ta Hilmi Özer ilan ediliyor ancak Etimesgut teşkilatı Hilmi Özer’e tepkili. Sevin Çağlayan’ın aday gösterilmesini bekliyor onlar. Tepkilerini de Meral Akşener’in önünde dile getiriyorlar. Protesto gösterileri yaşanıyor ve teşkilat mensupları ile genel merkez görevlileri birbirine giriyor. Meral Akşener de dişlerini sıkarak, gıcırdatarak olan biteni seyrediyor. O sırada sadece ‘aferin’ demekle yetiniyor. 

    İyi Parti'deki kavganın perde arkası: Meral Akşener dişlerini sıkarak izledi, 'aferin' demekle yetindi

    "BU GÖRÜNTÜYE NEDEN OLANLAR BİTMİŞTİR"

    Sevin Çağlayan gözyaşlarına boğuluyor, Meral Akşener onu teselli ediyor, sarılıp ağlıyor. Sonra Meral Akşener 'Bu görüntüye neden olanlar gitmiştir, bitmiştir' ifadelerini kullanıyor.

    İl Başkanı, Çubuk Belediye Başkanı olarak İlçe Başkanını gösteriyor. Burak Akburak müdahale ediyor, başka bir isim olduğunu söylüyor. İl Başkanı Yener Yıldırım da oradaki karışıklıktan dolayı ve ilçe belediye başkanını belediye başkan adayı olarak Meral Akşener olarak takdim ediyor. O da skandalların başka bir boyutu. İl Başkanı Yener Yıldırım bu olanlardan sonra görevlerden alınıyor, yerine apar topar Akif Sarper Önder atanıyor."

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > İyi Parti'deki kavganın perde arkası: Meral Akşener dişlerini sıkarak izledi, 'aferin' demekle yetindi
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