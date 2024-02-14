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    • İyi Parti aday tanıtımında gerginlik: Partililer 'istifa' sloganlarıyla protesto etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ankara, Meral Akşener, İyi Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İyi Parti'nin Ankara Aday Tanıtım Toplantısı'nda gerginlik çıktı. Partililer, "Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" sloganları attı. Protestoların İyi Parti lideri Akşener'e yönelik olmadığı belirtildi.

    31 Mart yerel seçimlerine 45 gün kala siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bugün de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce grup toplantısında 6 kentin adaylarını açıkladı, sonra da Ankara Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

    Akşener'inde katıldığı toplantıya partililerin protestoları damga vurdu. Etimesgut Belediye Başkan Adayı Hilmi Özer'in protesto edildiği; Akşener'e yönelik herhangi bir protesto olmadığı öğrenildi.

    Partililer, "Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" sloganları attı. Görüntülerde bir grup partilinin de "Başkan Mansur Yavaş" sloganları attığı görülüyor.

    Ankara ilçe belediye başkan adayları şöyle:

    • Altındağ: Remzi Sağlam
    • Gölbaşı: Fehmi Kandemir
    • Haymana: Yakup Coşkun
    • Kahramankazan: Fatma Gülümser Birol
    • Kalecik: Filiz Ulusoy
    • Keçiören: Cemal Babutçu
    • Mamak: Hüseyin Bayındır
    • Şereflikoçhisar: Avni Yıldırım
    • Yenimahalle: Sevin Çağlayan
    • Çankaya: Osman Topal
    • Etimesgut: Hilmi Özer

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaraMeral Akşenerİyi Parti
    Haberler > Politika > İyi Parti aday tanıtımında gerginlik: Partililer 'istifa' sloganlarıyla protesto etti
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